Ograniczenie lub całkowita eliminacja węglowodanów na rzecz większego spożycia białka to jeden z największych żywieniowych trendów ostatnich lat. Coraz więcej osób stosuje polecane przez celebrytów odchudzające diety, takie jak dieta Atkinsa. Ich założenia wynikają z przekonania, że wzrost podaży białka i zredukowanie przyjmowania cukrów prostych prowadzi do zwiększenia tempa przemiany materii, zmniejszenia uczucia głodu i bardziej efektywnego spalania tkanki tłuszczowej.

Podczas gdy tego rodzaju modele żywieniowe stale zyskują na popularności, w środowisku ekspertów co rusz pojawiają się krytyczne głosy. W 2019 roku Denis Fouque, ceniony w branży medycznej profesor nefrologii ostrzegał, że dieta wysokobiałkowa może nasilić objawy przewlekłej choroby nerek, która występuje najczęściej u osób cierpiących na cukrzycę. Opinii profesora przeczą tymczasem rezultaty najnowszego badania, które ukazały się właśnie na łamach "Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity". Jego autorzy donoszą, że wcześniejsze obawy związane ze stosowaniem takich diet są bezpodstawne.

Uczeni przeanalizowali dane 143 pacjentów borykających się z cukrzycą typu 2, którzy na co dzień przestrzegali założeń diety wysokobiałkowej, a zarazem niskowęglowodanowej. Okazało się, że stosowanie owego modelu żywieniowego poskutkowało nie tylko redukcją masy ciała, ale i poprawą współczynnika filtracji kłębuszkowej mierzącego czynność nerek. Funkcjonowanie tych narządów poprawiło się u badanych aż o 64 proc.

"Wierzymy, że za pogorszenie działania nerek u cukrzyków odpowiada zbyt wysoki poziom cukru we krwi. Obniżenie go przy pomocy odpowiedniej diety wydaje się zatem racjonalnym posunięciem. Dla osoby ze zdrowymi nerkami wysoka podaż białka z pewnością nie będzie stanowiła problemu. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania tych narządów powinny wystrzegać się ograniczania białka w diecie, gdyż może to doprowadzić do niedożywienia" - konkludują autorzy badania.

I przypominają, że całkowita eliminacja węglowodanów jest zbyt radykalnym rozwiązaniem. Aby zadbać nie tylko o sylwetkę, ale i zdrowie, należy bowiem uwzględniać w jadłospisie wszystkie kluczowe makroskładniki.

