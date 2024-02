Czym jest sól kłodawska

Zacznijmy od tego, że sól soli nierówna. Najzdrowszą, polską solą, jest kamienna sól wydobywana w miejscowości Kłodawa w Wielkopolsce. Sól kłodawska nie zawiera antyzbrylaczy, nie jest wybielana ani suszona przy użyciu chemikaliów. Ponadto taka sól zawiera substancje mineralne jak takie jak:

żelazo,

wapń,

magnez,

cynk,

potas,

jod,

sód.

Sól kłodawska powstała w okresie cechsztyńskim, czyli ok. 250 mln lat temu. Co ciekawe - nadal wydobywana jest starą, tradycyjną metodą górniczą.

Dlaczego warto spożywać sól kłodawską?

Spożywając sól kłodawską, dostarczamy organizmowi niezbędne i bardzo cenne minerały, co ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie. Pierwiastki zawarte w soli kłodawskiej przyczyniają się do regulowania gospodarki wodno-elektrolitowej, stabilizacji gospodarki hormonalnej, usprawnienia procesu przemiany materii, zwiększenia odporności i poprawy kondycji włosów i paznokci.

Co więcej - sól kłodawska charakteryzuje się właściwościami antybakteryjnymi, dlatego często wykorzystuje się ją m.in. do sporządzenia roztworu do płukania zatok. Spożywanie soli kłodawskiej polecane jest przy leczeniu chorób autoimmunologicznych i reumatycznych. Zdaniem specjalistów powinny po nią sięgać również osoby zmagające się z chorobami tarczycy.

Spożywanie soli kłodawskiej pod postacią np. napoju izotonicznego zmniejsza bóle głowy i dobroczynnie wpływa na organizm osoby, która cierpi z uwagi na wypicie zbyt dużej ilości "napojów wyskokowych".

Jak spożywać sól kłodawską?

Jednym z najlepszych sposobów na spożywanie soli kłodawskiej jest zrobienie napoju izotonicznego. Przygotowując w domu taki napój, mamy pewność, że nie zawiera ona żadnych, chemicznych, niezdrowych dodatków i konserwantów.

Do przygotowania napoju izotonicznego z soli kłodawskiej potrzebujemy:

pół litra ciepłej wody,

1/3 łyżeczki soli kłodawskiej,

jedną łyżeczka miodu,

sok z połowy cytryny.

Do naczynia wlewamy wodę i dodajemy pozostałe składniki. Wszystko dokładnie mieszamy i wypijamy. Sól kłodawską można także spożywać bezpośrednio samą wymieszaną w wodzie, bez miodu i cytryny.