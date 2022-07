Spis treści: 01 Lecznicze właściwości soli

02 Kąpiel solankowa - pomocna w chorobach stawów

03 Kąpiel w soli a choroby skóry

04 Sól do kąpieli - jaką wybrać?

05 Kąpiele solankowe - przeciwwskazania

06 Jak przygotować kąpiel solankową w domu?

Lecznicze właściwości soli

Leczenie z zastosowaniem soli to tzw. haloterapia. Dobroczynne właściwości soli znane i cenione są od tysiącleci, a sama sól była kiedyś towarem drogim i pożądanym, nie tylko dlatego, że konserwowała żywność, co w epoce przedelektrycznej było kluczowe dla przetrwania, ale także dlatego, że była ona skutecznym lekarstwem na wiele chorób. Nie bez powodu do dziś mówimy, że za coś cennego, należy słono płacić. Kiedyś - kto miał złoża soli, był bogaczem.

Dziś sól to bodaj jedyny produkt spożywczy, który nie poddał się inflacji. Warto więc wrócić do zabiegów z jej użyciem i wykorzystać jej lecznicze działanie. Oczywiście jest wiele rodzajów sprowadzanej zza granicy soli, która nadal kosztuje słono, ale pamiętajmy, że polska sól kamienna, z której wytwarza się również sól kuchenną, pozyskiwana m.in. w Bochni, Kłodawie czy Wieliczce, ma nie mniej cenne właściwości.

Kąpiel solankowa - pomocna w chorobach stawów

Kąpiele solne są terapią wspomagającą leczenie chorób układu ruchu, w tym RZS - reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, oraz zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Dlaczego sól dobrze działa na stawy? Zbawienne jest zarówno odpowiednie stężenie soli i zawartych w niej jonów m.in.: bromu, potasu, magnezu lub wapnia, jak i wpływ samej kąpieli. Warto wiedzieć, że ruchy ciała w solance są łatwiejsze niż w zwykłej wodzie, co przekłada się na odciążenie stawów. Można to zaobserwować w słonym morzu - im więcej soli w morzu, tym lżejsze i zwinniejsze jest ciało.

Kąpiel w soli a choroby skóry

Po kąpiel w słonej wodzie warto sięgnąć także w przypadku przewlekłych problemów skórnych, zarówno tych alergicznych, jak i przy nawracających problemach o podłożu grzybiczym. Słona kąpiel pomoże w leczeniu łuszczycy, AZS - atopowego zapalenia skóry, trądziku, wszystkich rodzajów łupieżu i alergii skórnych.

Jakie działanie soli jest kluczowe dla skóry? Kąpiele solankowe poprawiają jej kondycję poprzez ograniczenie powstawania ognisk chorobowych. Sól hamuje nadmierne namnażanie komórek naskórka, redukuje rogowacenie i rozszerza pory skóry, przez co przyspiesza gojenie się zmian.

Sól do kąpieli - jaką wybrać?

W drogeriach i mydlarniach internetowych mamy pełen przekrój soli, od tych pozyskiwanych w górach, jak słynna różowa sól himalajska, przez sprowadzaną z Wielkiej Brytanii sól Epsom, sól morską, aż po "naszą" sól kamienną np. z Wieliczki czy Kłodawy, która wcale nie pozostaje w tyle.

Sól Epsom

Sól Epsom, pozyskiwana w Wielkiej Brytanii, jest tak naprawdę nie dolą, ale związkiem siarczanu magnezu w postaci kryształów, wygląda więc jak sól - ale nie jest ni ą, gdyż nie zawiera chlorku sodu, co charakteryzuje sól. Sławę zyskała dzięki swoim zdrowotnym właściwościom. Jako doskonałe źródło magnezu, zapobiega min. chorobom serca, udarowi mózgu, osteoporozie. Łagodzi objawy zapalenia stawów, problemów trawiennych, stresu i zmęczenia. Dodawana do kąpieli, rozluźnia mięśnie, łagodzi podrażnioną skórę i koi nerwy.

Różowa sól himalajska

Jedną z najzdrowszych soli jest sól himalajska, a swój charakterystyczny różowy kolor zawdzięcza obecności aż 84 minerałów i pierwiastków. Sól himalajska ma zdolności obniżania ciśnienia tętniczego krwi i usuwania toksyn. Leczy podrażnienie skóry, trądzik i działa przeciwbólowo na stawy.

Sól z Morza Martwego

Dostępna jest w postaci kryształków, oczyszczonych, bądź nie i mieści w sobie olbrzymie bogactwo minerałów. Sól z Morza Martwego, w przeciwieństwie do himalajskiej, nie nadaje się do spożycia, za to dodana do kąpieli czyni uda: poprawa krążenie krwi, oczyszcza organizm z toksyn, redukuje stany zapalne, a także doskonale pielęgnuje, nawilża i odżywia skórę - zmniejszając widoczność zmarszczek, blizn, rozstępów, cellulitu.

Sól kamienna magnezowo-potasowa

To najpopularniejszy gatunek soli pozyskiwanej w Polsce. Sól kąpielowa, w przeciwieństwie do soli kuchennej, zwykle przybiera postać grubych kryształków i idealnie nadaje się do domowej kąpieli w wannie. Sól kamienna działa relaksująco, odprężająco i uspokajająco. Można stosować ją wspomagająco przy leczeniu chorób reumatologicznych i zwyrodnieniowej stawów, RZS, rwie kulszowej a także po urazach narządów ruchu oraz po intensywnym treningu.

Kąpiele solankowe - przeciwwskazania

Osoby po przebytym zawale, ze zdiagnozowaną niewydolnością układu sercowo-naczyniowego oraz cierpiące na choroby naczyń wieńcowych z wysiłkową dusznicą bolesną nie powinny korzystać z kąpieli solankowych.

Pacjenci onkologiczni, chorzy na psychopatię, z nadczynnością tarczycy lub czynną gruźlicą możliwość stosowania kąpieli solankowych powinni natomiast skonsultować z lekarzem.

Jak przygotować kąpiel solankową w domu?

Aby uzyskać leczniczy efekt kąpieli solankowej należy uzyskać roztwór o stężeniu około 3 proc. Najlepsza temperatura wody do terapeutycznej kąpieli w soli powinna wynosić 38 stopni Celsjusza, a czas kąpieli nie powinien przekroczyć 10-20 minut. Dla relaksu i odprężenia wystarczy natomiast użyć 300 gram soli na wannę wody.

