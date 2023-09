Genialne produkty do brwi za grosze. Włoski będą gęste i mocne

Jak w naturalny sposób i tanim kosztem zadbać o brwi? By cieszyć się ich pięknych wyglądem wcale nie potrzebujesz drogich kosmetyków czy kosztownych zabiegów. Pomogą ci w tym produkty, które zapewne masz w swojej kuchni. Stosując je regularnie twoje brwi staną się mocne i zagęszczą się, przez co ich malowanie może okazać się zbędne. Oto co należy zrobić.

Zdjęcie W domowej pielęgnacji brwi sprawdzą się m.in. cebula i oliwa z oliwek / 123RF/PICSEL