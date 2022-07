Nalewka bursztynowa uważana jest za ratunek na wiele problemów z naszym organizmem. Nie ma się czemu dziwić. W końcu od wieków wykorzystywana jest w medycynie naturalnej i alternatywnej. Coraz częściej nalewkę bursztynową chwalą lekarze. Wszystko przez fakt, iż nie wywołuje negatywnych skutków na naszym zdrowiu. Przekonajmy się, jak zrobić domową nalewkę bursztynową. Jakie niesie ze sobą właściwości lecznicze?

Pochodzenie bursztynu

Bursztyn powstał miliony lat temu, głównie na terenie obecnego Morza Północnego. Bursztyn bałtycki powstał na skutek przeobrażania się żywicy drzew iglastych. Żywica spływała rzekami ku morzu i łączyła się ze sobą. Dzięki takiemu procesowi twardniała, dostając się przez prądy morskie wzdłuż brzegów.

Bursztyn stał się towarem handlowym już kilka wieków przed naszą erą. Pierwsze wyprawy miały miejsce w V w. p.n.e. Szlakiem Bursztynowym. Była to trasa ciągnąca się od Morza Śródziemnego do Morza Bałtyckiego. W Polsce można wskazać 750 miejsc, w których w przeszłości wydobywano bursztyn. Obecnie na wydobycie bursztynu potrzebna jest koncesja. Nie jest ona potrzebna natomiast przy amatorskim zbieraniu bursztynów na plaży.

"Magiczne" właściwości bursztynu

Bursztyn od wielu wieków uznawany jest za środek leczniczy oraz magiczny. Wspominany był już w czasach starożytnej Grecji oraz Rzymu. Już wtedy wykorzystywano bursztyn jako środek przeciwbólowy. Miał on na celu wyciągać chorobę z pacjenta. Korzystało się z tego przy bólu zębów, gardła czy stawów. Bursztynem leczono również choroby układu trawiennego oraz serca.

Współcześnie bursztyn również uważany jest za bardzo ważny lek, szczególnie w medycynie niekonwencjonalnej. Uważa się, że pobudza system nerwowy, oczyszcza organizm z toksyn czy reguluję pracę serca. Dodatkowo nalewki z bursztynu bardzo dobrze sprawdzają się jako składniki produktów kosmetycznych. Do dzisiaj nie posiadami jednak naukowych potwierdzeń o właściwościach leczniczych bursztynu.

Nalewka bursztynowa to nie wszystko. Bursztyn wykorzystywany jest również do produkcji biżuterii oraz kosmetyków

Jak używać i pić nalewkę bursztynową?

Nie zaleca się częstego spożywania nalewki bursztynowej. Wszystko przez fakt, iż wyczuwa się w niej głównie wykorzystywany spirytus. Najczęściej nalewkę wykorzystuje się jako dodatek w formie kilku kropel np. kilku kropel do herbaty celem zwalczenia kaszlu.

Z nalewki bursztynowej korzysta się również zewnętrznie. Wmasowuje się ją często w okolicach bolących stawów czy w okolicach nosa przy katarze. Dodatkowo wykorzystywana w okolicach skroni w trakcie migreny szybko przynosi ulgę oraz przyspiesza powrót do zdrowia.

Na co pomaga nalewka bursztynowa. W jaki sposób z niej korzystać?

Nalewkę bursztynową wykorzystuje się do leczenia różnych schorzeń. Obniża ciśnienie, zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz wspomaga pracę żołądka. Dlatego też ważne jest, by wiedzieć, jak stosować nalewkę bursztynową w zależności od problemów zdrowotnych. Przedstawiamy, jak stosować nalewkę bursztynową na różne dolegliwości.

Nalewka bursztynowa sprawdzi się jako lek na kaszel. Wystarczy dodać kilka kropel do ciepłej herbaty

Nalewka bursztynowa na kaszel

Rozpuścić kilka kropli nalewki w herbacie, pić raz dziennie. Można wlać wymieszać ją z wodą.

Nalewka bursztynowa na trądzik

Nie powinno się smarować trądziku nalewką bursztynową. Alkohol mocno wysusza skórę, co może doprowadzić do bólu lub pogorszenia się stanu skóry. Zaleca się zakup maści na bazie nalewki bursztynowej lub bursztynu i stosowanie zgodnie z ulotką.

Nalewka bursztynowa na włosy

Wymieszać łyżkę nalewki z 1/3 szklanki wody. Taki preparat wmasować w skórę głowy i spłukać.

Nalewka bursztynowa na zatoki

Dodać kilka kropel nalewki bursztynowej do wody, a następnie dokonać inhalacji. Następnie wmasować odrobinę nalewki w okolicach nosa i nozdrzy.

Nalewka bursztynowa na ból ucha

20 kropli nalewki bursztynowej łączymy z łyżką letniej wody. Płuczemy ucho za pomocą kroplomierza. Należy powtarzać czynność 2-3 razy dziennie.

Nalewka bursztynowa sprawdzi się również jako środek do płukania bolącego ucha

Nalewka z bursztynu na tarczycę

Wewnętrznie stosowana jak przy kaszlu - kilka kropel do herbaty lub wody. Pić raz dziennie. Można również nacierać nalewką bursztynową okolice tarczycy. Istnieją również niepotwierdzone teorie, że pomoże noszenie nieoszlifowanego bursztynu na łańcuszku.

Nalewka z bursztynu na grzybicę

Trzy razy dziennie 30 kropli rozpuszczonych w wodzie lub herbacie. Kurację przeciwgrzybiczą należy powtórzyć po tygodniowej przerwie.

Nalewka z bursztynu na stawy

Kilka kropel nalewki z bursztynu wmasować w bolące stawy. Czynność powtarzać, jeśli ból jest nawracający.

Nalewka z bursztynu na żołądek

Wymieszać 20 kropel nalewki z bursztynu z 0,5 szklanki ciepłej wody. Wypić mieszankę.

Domowa nalewka bursztynowa. Przepis na lekarstwo

Do przygotowania nalewki potrzebujemy 25 gramów nieoszlifowanego drobnego bursztynu oraz 0,5 litra spirytusu. Na początek należy obmyć bursztyny i poczekać aż przeschną. Następnie wsypujemy kamienie do półlitrowej butelki, a później zalewamy alkoholem. Taką mieszankę odstawiamy na około dwa tygodnie w ciemne i ciepłe miejsce. Ważne, aby w ciągu tych dwóch tygodni codziennie przemieszać kamienie w spirytusie. Wykorzystane bursztyny do nalewki nie powinny być używane ponownie.

Gdzie można kupić nalewkę bursztynową?

Przepis na przyrządzenie domowej nalewki bursztynowej jest banalnie prosty. Zdarza się jednak, że nie zawsze mamy czas na przygotowania. Dlatego też decydujemy się kupić gotowy roztwór. Gdzie go można znaleźć? Najlepszym miejscem do zakupu będzie apteka. Za 50 gramów nalewki bursztynowej zapłacimy w okolicach 10-15 zł. Gotowe nalewki dostępne są również w różnych sklepach internetowych oraz sklepach zielarskich.

Nalewka bursztynowa. Przeciwwskazania przy korzystaniu

Nie istnieją jeszcze żadne badania mówiące o szkodliwości nalewki bursztynowej na nasz organizm. Niemniej, jej skład to głównie wysokoprocentowy alkohol. Dlatego też nie zaleca się używania jej przez dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby z problemami alkoholowymi. Dotyczy to wyłącznie stosowania nalewki bursztynowej doustnie.

***

