Przyjęło się, że kosmetyki wegańskie to te, pozbawione składników odzwierzęcych. Do najpopularniejszych z nich należą oczywiście miód, mleko czy np. śluz ślimaka. Sięgajac w drogerii po wegański kosmetyk chcemy mieć pewność, że został on stworzony w sposób etyczny i cruelty free. W niektórych kosmetykach, nazywanych szumnie wegańskimi można jednak znaleźć substancje, z którymi weganie nie chcą mieć nic wspólnego. Oto najpopularniejsze z nich:

Odzwierzęce substancje w kosmetykach

Chityna - pozyskuje się ją z pancerzy morskich skorupiaków np. krabów i małż. Stosowana jest jako zagęstnik np. w utrwalaczach do włosów, ale znajdziemy ją również w kosmetykach nawilżających. Udowodniono, że skutecznie nawilża ona skórę i chroni ją przed wysuszeniem.

Elastyna - pobierana jest ze ścięgien karku bydła. Elastyna bardzo łatwo przenika w głąb skóry, wpływając na jej elastyczność. Wygładza zmarszczki i nadaje skórze jędrności.





Koszenila - czerwony pigment, który pobierany jest z wysuszonych, zmielonych owadów - czerwców kaktusowych. Koszenila występuje w kosmetykach kolorowych, od 2009 roku nie można jej jednak dodawać do kosmetyków stosowanych w okolicy oczu.

Keratyna - popularny składnik kosmetyków do włosów, produkowany ze sproszkowanych rogów, kopyt oraz piór zwierząt. Keratyna jest głównym budulcem łodygi włosa oraz paznokcia. Jej niedobór powoduje pękanie naskórka, łamanie się płytki paznokcia i osłabienie włosów.



Lanolina - wydzielana jest przez gruczoły łojowe owiec, ma silne działanie łagodzące i natłuszczające. Lanolina stosowana jest do pielęgnacji skóry suchej, zapobiega również rozdwajaniu się końcówek włosów.

Wszystkie te substancje mają swoje wegańskie odpowiedniki! Odpowiednikiem keratyny jest np. fitokeratyna, a elastyny białko sojowe lub pszeniczne. Warto więc dokładnie czytać etykiety i wspierać etyczny przemysł kosmetyczny.





