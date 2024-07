Jak szybko usunąć odciski? Spróbuj prostych okładów z cytryny

Odciski na stopach powstają najczęściej w wyniku noszenie niewłaściwie dobranego obuwia, które uciska powierzchnię skóry. Jeśli zastanawia was, jak się ich pozbyć, warto wypróbować domowe sposoby, które zmiękczą zgrubiałą skórę. Jeśli problem jest nasilony, należy zgłosić się do specjalisty, tym bardziej że mogą one zwiastować poważne choroby.