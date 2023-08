Spis treści: 01 Gładka i elastyczna skóra według Koreanek

02 Jello skin - sposób na piękną cerę

03 Korzyści ze stosowania metody jello skin

Gładka i elastyczna skóra według Koreanek

Koreańska pielęgnacja skóry zdobyła popularność na całym świecie. Kobiety pokochały ją przede wszystkim za zaawansowane i kompleksowe metody dbania o cerę.

Jednym z najnowszych trendów w tej dziedzinie jest jello skin, co dosłownie oznacza galaretowatą skórę. Ta metoda pielęgnacji twarzy przyciąga uwagę swoją oryginalnością i obiecuje doskonały wygląd skóry. Na czym polega i jakie może przynieść efekty?

Jello skin - sposób na piękną cerę

Jello skin to koreańska metoda pielęgnacji twarzy, która skupia się na osiągnięciu delikatnej, elastycznej i promiennej skóry, przypominającej nieco wygląd galaretki. Chociaż nie jest to dosłowne odniesienie do galaretki, nazwa doskonale oddaje zamierzenie tej metody: dążenie do zdrowej, miękkiej i lekko elastycznej skóry.

Reklama

Czytaj także: Hit z apteki za 4 zł. Pomoże na trądzik i wypryski!

Jello skin w praktyce krok po kroku:

Dwufazowe oczyszczanie: Podstawą pielęgnacji w koreańskiej metodzie jest dwufazowe oczyszczanie. Pierwszy etap to usuwanie makijażu i zanieczyszczeń za pomocą odpowiedniego preparatu do demakijażu. Następnie ma miejsce mycie przy użyciu żelu lub pianki. Peeling: Peeling enzymatyczny lub chemiczny jest stosowany, aby złuszczyć martwe komórki skóry, ujednolicić koloryt cery i poprawić jej teksturę. Tonizowanie: Tonik jest używany do przywrócenia naturalnego pH skóry i przygotowania jej do dalszych etapów pielęgnacji. Serum: Koreanki bardzo cenią sera ze względu na lekką formułę i zdolność do głębokiego nawilżania i odżywiania skóry. Dzięki niemu skóra jest bardziej elastyczna i promienna. Maski: Koreanki regularnie stosują różne rodzaje maseczek, w tym maseczki na płachcie nasączone różnymi składnikami, by nawilżyć, odżywić i uspokoić skórę. Olejowanie: Stosowanie olejów, takich jak olejek jojoba czy różany, może pomóc w utrzymaniu elastyczności skóry oraz w zapewnieniu dodatkowej ochrony przed utratą wilgoci. Krem: Na koniec aplikuje się krem nawilżający, aby zatrzymać nawilżenie w skórze i pomóc w utrzymaniu jej elastyczności.

Korzyści ze stosowania metody jello skin

Koreańska metoda jello skin może przynieść wiele korzyści i efektów dla skóry. Dzięki intensywnemu stosowaniu esencji, serum i maseczek, jest ona dogłębnie nawilżona, co pomaga w utrzymaniu zdrowego i promiennego wyglądu.

Regularne stosowanie składników nawilżających i odżywczych może również wpłynąć na elastyczność cery, dzięki czemu staje się bardziej jędrna i sprężysta. Z kolei składniki rozjaśniające, takie jak witamina C czy ekstrakt z aloesu, pomagają wyrównać koloryt skóry, pozbywając się przebarwień i plam.

Dobrze nawilżona skóra jest gładsza, co może wpłynąć na redukcję drobnych linii i zmarszczek. Stosowanie olejów i kremów zapewnia także cerze długotrwałe nawilżenie oraz chroni przed utratą wilgoci.

Zobacz również: Dermatolodzy oceniają domowe sposoby na trądzik. Na które należy uważać?