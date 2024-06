Dekolt i szyja to obszary często pomijane w codziennej pielęgnacji, a to właśnie one zdradzają oznaki starzenia. Maść z witaminą A poprawi wygląd tych partii ciała, redukując zmarszczki i poprawiając jędrność skóry . Regularne stosowanie preparatu pomaga zapobiegać tzw. " indyczej szyi " i sprawia, że skóra staje się bardziej napięta i gładka .

Skóra dłoni jest narażona na liczne czynniki zewnętrzne, takie jak detergenty, zimno czy słońce, co przyczynia się do jej wysuszenia i starzenia. Maść z witaminą A doskonale sprawdza się w regeneracji suchych i spierzchniętych dłon i, poprawiając ich nawilżenie i elastyczność.

uszkodzona skóra - nie należy aplikować maści z witaminą A na uszkodzoną, podrażnioną czy zranioną skórę , ponieważ może to prowadzić do nasilenia podrażnień i opóźnienia procesu gojenia.

Stosujesz maść z witaminą A? Dobierz właściwą częstotliwość zabiegów oraz ilość aplikowanego preparatu. Początkowo maść z witaminą A należy stosować co 2-3 dni, aby skóra mogła się stopniowo przyzwyczaić do retinolu. Z czasem, gdy skóra się zaaklimatyzuje, można zwiększyć częstotliwość aplikacji do codziennego stosowania. Ważne jest, aby obserwować reakcję skóry i dostosować częstotliwość stosowania do jej indywidualnych potrzeb.