Manicurzystka: proszą o paznokcie "pod sukienkę", jedna pani nawet przyniosła buty

Spis treści: 01 Postaw na monochromatyczny wygląd paznokci i stroju

02 Klasyka sprawdza się zawsze...

03 ... ale czasem warto nieco zaszaleć

04 Jak dopasować kolory, czyli co do czego najlepiej pasuje?

Sezon komunijny w pełni, przed nami ten ślubno-weselny, więc okazji do urodowo-modowych dylematów będzie przed nami wiele. Oczywistością jest, że tworząc stylizację na daną okazję, istotne jest dla nas każdy szczegół - od tkaniny, z jakiej uszyta jest kreacja, przez torebkę, jaką do niej wybierzemy, po fryzurę i makijaż.

A jeśli lubimy mieć "zrobione" paznokcie, ich stylizacja również w tej stylizacji gra znaczącą rolę. Na szaleństwo możemy sobie pozwolić zawsze - czy to na co dzień, czy przy okazji "wielkich" wyjść. Jednak w przypadku tych ostatnich, warto pamiętać o tym, co powiedziała nam pani Sylwia: manicure hybrydowy zostanie z nami na kolejne tygodnie, nie zmyjemy go tak od razu. Zatem lepiej go dobrze przemyśleć.

Jak zatem podkręcić stylizację kolorem paznokci, na co postawić, czego unikać?

Postaw na monochromatyczny wygląd paznokci i stroju

Jeśli lubisz prostotę, nie czujesz się komfortowo w odważnych czy nieoczywistych połączeniach kolorystycznych, możesz oczywiście zdecydować się na manicure w kolorze identycznym do tego na sukience. Lepiej jednak pozostać w tej kolorystyce, ale wybrać inny odcień - jaśniejszy lub ciemniejszy od koloru tkaniny. Jeśli sukienka jest szara, pomyśl o srebrze lub graficie, jeśli granatowa - o kobalcie lub błękicie.

A jeśli twój wybór padł na czerwoną sukienkę, poproś stylistkę paznokci o dobranie jaśniejszego odcienia albo o mocno błyszczące wykończenie klasycznej czerwieni.

Doskonałym uzupełnieniem każdej stylizacji na okazje typu komunia czy wesele, będą też paznokcie w kolorze nude. Żeby nie było zbyt nudno, możesz zaszaleć z delikatnym wzorkiem, kropeczkami czy nawet delikatnymi cyrkoniami na wybranych paznokciach.

Klasyka sprawdza się zawsze...

Żeby "weselne" paznokcie mogły cię cieszyć jeszcze przez kolejne tygodnie, zdecyduj się na kolorystykę, która będzie pasowała również do dżinsów i strojów, jakie na co dzień nosisz do pracy. Bogate zdobienia, szalona długość czy neonowe barwy nie wszędzie są mile widziane. Pomyśl o różnych odcieniach czerwieni, różu i nude. Wszystkie te kolory są ponadczasowe i ładnie podkreślą resztę stroju, jakikolwiek on nie jest. To samo można powiedzieć oczywiście o frenchu. Odmian tego ostatniego mamy całe mnóstwo, nie jesteśmy skazane na nudną już nieco białą klasykę.

Klasyka to koło ratunkowe dla tych z nas, które mają problem z doborem koloru czy też po prostu nie mogą się zdecydować. Pani Sylwia z krakowskiego salonu ma klientkę, która dopłaca za dodatkowe minuty usługi, żeby móc "na spokojnie" wybierać kolor spośród dziesiątek propozycji na wzornikach.

... ale czasem warto nieco zaszaleć

Czerwona sukienka? Co powiesz na różowe paznokcie? Kolor wciąż równie dobrze codzienny, a jednak podkręcający czerwień sukienki. Pomarańczowy garnitur? Proponujemy fiołkowe paznokcie - delikatne i pastelowe, nie będą przeszkadzały w codziennych stylizacjach ani w sytuacjach typowo służbowych. Jeśli okazja jest typowo imprezowa i twoja kreacja cała błyszczy, oczywiście aż prosi się o błysk również na paznokciach, ale w tym przypadku może jednak klasyka...? Proponujemy klasyczną czerń lub granat. Będzie mocno, ale nie aż tak, żeby kolejnego dnia czuć się nieswojo w warzywniaku. Ciemne kolory wydają ci się nudne? Poproś stylistkę o matowy top, odkryjesz zupełnie inną ich stronę. Będzie wyjątkowo!

Poniżej propozycja stylizacji odważnej, ale też klasycznej jednocześnie. Co wy na to?

Jak dopasować kolory, czyli co do czego najlepiej pasuje?

Na chwilę odwróćmy sytuację i przyjmijmy, że masz swoje ulubione kolory lakierów do paznokci i jeszcze nie kupiłaś kreacji na komunię czy wesele. Oto w kierunku jakich ubrań powinnaś kierować swój wzrok - na co dzień i od święta.

Jeśli twoje paznokcie są zawsze pomalowane na czerwono, śmiało sięgaj po ubrania we wszelkich odcieniach różu, pomarańczu i żółci. Swobodnie miksuj te kolory w całej stylizacji (różowa sukienka, pomarańczowe buty, czerwone paznokcie).

Różowe paznokcie doskonale "dogadają się" z ubraniami w odcieniach fioletu, błękitu i wspomnianej już czerwieni. Spróbuj połączyć fioletową spódnicę z niebieską koszulą.

Jeśli najchętniej malujesz paznokcie na niebiesko, dobieraj do nich odcienie zieleni, żółtego i pomarańczowego. Może szmaragdowa sukienka i żółte czółenka? Zdziwisz się, jak świetnie to razem wygląda.

Rada dla miłośniczek czarnego manicure? Do czarnego pasuje wszystko, po prostu. Jeśli lubisz kontrasty, wybierz czerwień, jeśli nie, postaw na szarości, granat czy beże.

