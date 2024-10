Każda kobieta marzy o pięknych, długich i zdrowych rzęsach. Naturalność wraca do łask, wypierając powoli doklejane, grube i maksymalnie długie wachlarze, które co miesiąc trzeba uzupełniać u kosmetyczki. Firmy kosmetyczne od lat wychodzą naprzeciw trendom i drogeryjne półki uginają się od różnorodnych odżywek mających zapewnić szybki wzrost i pogrubienie naturalnych rzęs w zaledwie kilka tygodni. Niestety, większość z dostępnych na rynku kosmetyków pielęgnacyjnych tego rodzaju zawiera wysoce szkodliwy i niebezpieczny składnik bimatoprost, który może powodować szereg poważnych dolegliwości, a nawet trwale uszkadzać wzrok.

Bimatoprost to pochodna prostaglandyn, używana w kroplach do oczu leczących jaskrę. Działanie bimatoprostu polega w głównej mierze na obniżeniu ciśnienia w gałce ocznej, co jest pożądane w leczeniu objawów choroby oczu. Podczas stosowania leczniczych kropel z tym składnikiem zaobserwowano pozytywny skutek wzrostu i pogrubienia rzęs. To doprowadziło do rozpoczęcia produkcji odżywek i serów do rzęs i brwi, zamykając w buteleczce, poza składnikami nawilżającymi, syntetyczny prostamid.