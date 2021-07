​Podolog: czym się zajmuje? Kiedy iść do podologa?

Uroda

Podolog jest specjalistą od stóp. Wiele osób zmagających się z problemami dotyczącymi stóp, decyduje się na wizytę w salonie kosmetycznym. Czasem jednak to nie wystarcza. Kiedy iść do podologa? Co może podolog? Sprawdź!

Zdjęcie Podolog może pomóc m. in. na problemy z odciskami i haluksami / 123RF/PICSEL