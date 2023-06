Podrażnienia po depilacji. Zobacz, jak nieświadomie je wywołujesz

Krostki i zaczerwienienie po depilacji to zmora wielu kobiet. Przyczyn takiego stanu jest kilka. By go wyeliminować, warto zapoznać się z wszelkimi błędami popełnianymi tuż przed oraz w trakcie używania maszynki. Jak się okazuje, wystarczy niewielka zmiana, by cieszyć się gładką skórą.

Zdjęcie By po depilacji nie pojawiły się krostki, zaczerwienienie i pieczenie, trzeba odpowiednio przygotować skórę do zabiegu / 123RF/PICSEL