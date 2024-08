Sok z cebuli jest znany ze swoich właściwości pobudzających wzrost włosów, ale czy rzeczywiście przyciemnia brwi? Sok z cebuli zawiera siarkę, która jest niezbędnym składnikiem do produkcji kolagenu i keratyny - białek odpowiedzialnych za zdrowie włosów i skóry. Regularne stosowanie soku z cebuli może wzmocnić brwi, pobudzić ich wzrost i nadać im zdrowszy wygląd. Choć sok z cebuli nie przyciemnia bezpośrednio brwi, to poprzez poprawę ich kondycji mogą one wydawać się ciemniejsze i bardziej wyraziste.