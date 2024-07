Kto nigdy nie skrócił włosów do takiej długości, którą ciężko było potem okiełznać, niech pierwszy rzuci kamieniem. Skrócone włosy (najczęściej też nieregularnie) często odrastają powoli, sprawiając problemy przy ich modelowaniu . Nie oznacza to jednak, że jedynym wyjściem jest wówczas zaprzyjaźnienie się z czapką.

Swoje sprawdzone sposoby na modelowanie krótkich, ale odrastających włosów ma między innymi Małgorzata Kożuchowska . To zadziwiające, w jak prosty sposób sobie z nimi radzi.

Zapuszczasz włosy? Te rady weź sobie do serca

Mimo iż szybkość, z jaką odrastają włosy jest mocno indywidualną kwestią, przyjmuje się, że miesięcznie kosmyki wydłużają się średnio o 1,5 cm . Gdy marzysz więc o włosach do ramion, a zaszalałaś właśnie z nożyczkami, podobny proces może więc trwać, w twoim mniemaniu, wręcz w nieskończoność. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie nie powinnaś dbać o fryzurę. Wręcz przeciwnie.

Fryzura przejściowa, nazywana "włosami do ucha", to ta długość (znienawidzona przez wielu), kiedy włosy nie są ani krótkie, ani długie. Jedną z lepszych alternatyw jest wówczas fryzura typu pixie - charakteryzująca się krótkimi włosami z tyłu i po bokach głowy, zaś z dłuższą górą i opadającą na czoło grzywką. Ale to dopiero początek.