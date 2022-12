Spis treści: 01 Domowe sposoby na przesuszone dłonie

02 Odżywcza maseczka z miodu

03 Peeling z cukru i oliwy

04 Maseczka ziemniaków, śmietany i jajek

Przesuszone, szorstkie dłonie są nie tylko wynikiem zaniedbania, ale również mogą być oznaką choroby. Atopowe zapalenie skóry, nieprawidłowe funkcjonowanie nerek czy tarczycy to tylko część ze schorzeń, na które mogą wskazywać suche dłonie. Często objaw ten towarzyszy również niedoborowi witaminy A - niezbędnej do regeneracji naskórka.

Jeśli do przesuszenia skóry dłoni dochodzi jednak tylko sezonowo - przykładowo w okresie jesienno-zimowym, najpewniej jest to wynikiem mrozu, suchego powietrza, czy też stosowania silnych detergentów. Skóra dłoni jest wyjątkowo delikatna i wrażliwa na podrażnienia. W przeciwieństwie do twarzy jest bowiem pozbawiona ochronnej warstwy łoju. Zaniedbana traci bardzo szybko wilgoć, staje się szorstka w dotyku i niekiedy podrażniona.

Domowe sposoby na przesuszone dłonie

Ważne więc, aby o skórę dłoni dbać każdego dnia. Poza stosowaniem kremów nawilżających warto też raz na jakiś czas zastosować dodatkowe kuracje, które ją odżywią i zabezpieczą przez niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Co ciekawe, nie będą wcale konieczne kosztowe zabiegi w salonach kosmetycznych. Przedstawiamy domowe sposoby na dogłębne nawilżenie i zregenerowanie skóry dłoni.

Odżywcza maseczka z miodu

Miód zbawiennie działa na skórę - ma właściwości regenerujące i zmiękczające, dlatego polecany jest w przypadku podrażnionej skóry dłoni czy ust. Przygotowanie kuracji na jego bazie jest dziecinnie proste: niewielką ilość miodu wystarczy nałożyć na skórę dłoni za pomocą pędzelka, a następnie wetrzeć i pozostawić na około 10 minut. Po tym czasie należy dokładnie spłukać wodą.

Zdjęcie Maseczka z miodu ekspresowo nawilży i zregeneruje uszkodzony naskórek / 123RF/PICSEL

Peeling z cukru i oliwy

Świetnie zadziała też domowy peeling natłuszczający. Usunie on martwy naskórek, doskonale nawilży i natłuści skórę, które błyskawicznie stanie się odżywiona i miękka w dotyku.

Aby go przygotować należy wymieszać jedną łyżeczkę oliwy z oliwek z łyżką cukru, a następnie wcierać mieszankę w skórę dłoni i masować przez kilka minut. Potem wystarczy tylko spłukać ciepłą wodą.

Maseczka ziemniaków, śmietany i jajek

Ziemniaki, śmietana i jajka to produkty, które zazwyczaj każdy ma w swojej lodówce. Z tych niepozornych składników można przygotować produkt wspaniale działający na przesuszoną skórę dłoni. Należy obrać i ugotować jednego, dużego ziemniaka, a następnie go rozgnieść. Potem wystarczy wymieszać go z jajkiem i jedną łyżką śmietany. Tak przygotowaną papkę następnie nałożyć na dłonie, owinąć folią spożywczą i po upływie 15 minut zmyć ciepłą wodą.