Spis treści: 01 Jak dobrać właściwy kolor paznokci?

02 Kolory paznokci, które postarzają dłonie

03 Kolory paznokci dla dojrzałych kobiet

Jak dobrać właściwy kolor paznokci?

Olbrzymi wybór kolorów, wzorów i zdobień, który obecnie występuje w branży kosmetycznej, sprawia, że możemy właściwie już do końca życia robić za każdym razem inny manicure. Poszukując inspiracji, wiele z nas kieruje się aktualnymi trendami w mediach społecznościowych lub wyborami gwiazd.

Warto jednak przede wszystkim kierować się własnym gustem przy decydowaniu się na konkretną stylizację paznokci, a także tym, czy dany kolor będzie nam pasować. Powinno się go bowiem dobierać do karnacji czy wieku. Niektóre odcienie mogą bardzo postarzyć nasze dłonie, a tego z pewnością chciałyby uniknąć szczególnie dojrzałe kobiety.

Kolory paznokci, które postarzają dłonie

Do kolorów paznokci, które postarzają dłonie, należą:

odcienie niebieskiego,

fioletowy,

neonowy żółty,

brudny zielony.

Odcienie niebieskiego nie są korzystne dla dojrzałych dłoni z uwagi na fakt, że uwidoczniają na nich wszystkie żyłki i naczynka. Dotyczy to zarówno błękitu czy kobaltu, jak i granatu. Z podobnego powodu warto również unikać fioletu. Mimo że kolory te mogą wyglądać młodzieżowo, to niestety postarzają nasze dłonie.

Jeśli chodzi o żółte paznokcie, to podkreślają one suchość skóry. Żółta poświata sprawia, że wszystkie, nawet najmniejsze suche skórki na naszych dłoniach będą bardziej widoczne. Szczególnie dotyczy to jaskrawego odcienia żółci i innych neonowych kolorów.

W przypadku zieleni powinnyśmy zwracać szczególną uwagę na jej odcień. Choć kolor ten może kojarzyć się ze świeżością i naturą, to jego brudna, zgniła czy oliwkowa odmiana sprawi, że nasze dłonie będą wyglądać na szare i pozbawione blasku. Można natomiast z powodzeniem stawiać na pastelowy i butelkowy odcień.

Kolory paznokci dla dojrzałych kobiet

Jakie w takim razie odcienie warto wybierać? Kolory paznokci podkreślające blask dłoni to:

czerwony,

różowy,

butelkowy zielony,

beżowy.

