Lakiery do paznokci - czy są bezpieczne?

Tradycyjne lakiery do paznokci - niewymagające utwardzania w lampie UV są stosunkowo bezpiecznie. Ważne jednak, aby robić przerwy między wykonywaniem kolejnych stylizacji. Te o ciemniejszej barwie zmywają się gorzej i wymagają użycia acetonu, który wysusza i uszkadza paznokcie. Co więcej, substancja ta przy dłuższym stosowaniu może przenikać przez płytkę do łożyska paznokci.

Eksperci przestrzegają przed używaniem lakierów zarówno hybrydowych, żelowych, jak i klasycznych. Wyniki badań wykazały bowiem, że związki chemiczne w nich zawarte mogą w mniejszym lub większym stopniu przenikać do ludzkiego organizmu. Dodatkowo podgrzewanie ich w lampach UV przy wcześniejszym spiłowaniu starej, osłabionej warstwy może jeszcze bardziej wzmacniać ich toksyczny efekt.

Specjaliście są zdania, że lakiery hybrydowe są w pełni bezpieczne, jeśli stosuje się je sporadycznie. Dla pewnych osób jednak stosowanie zarówno tradycyjnych lakierów, jak i tych bardziej nowoczesnych może mieć fatalne skutki zdrowotne. Kto nie powinien ich używać?

Kto nie powinien malować paznokci?

Osoby udające się na operację

Osoby, które mają zaplanowaną operację powinny pamiętać o tym, że przed udaniem do szpitala muszą zmyć lakier z paznokci. Podczas znieczulania z palców sprawdza się nasycenie krwi tlenem mierzone przez płytkę paznokciową. Bezbarwny nie powinien stanowić problemu, jednak gruba warstwa trwałego lakieru będzie zaburzać przepływ fal świetlnych używanych podczas pomiarów.

Osoby borykające się z grzybicą czy drożdżycą

Grzybica i drożdżyca paznokci jest jedne z przeciwskazań do wykonywania manicure. Te przewlekłe, nawracające schorzenia mogą obejmować nawet kilka płytek jednocześnie. Osoby, u których występuje powinny unikać przede wszystkim lakierów hybrydowych, bowiem utrudniają one leczenie. Zwykłe z kolei mogą być przyczyną gromadzenia się wilgoci wokół paznokci i stwarzać środowisko idealne do rozwoju mikroorganizmów. Malowania paznokci powinny równie unikać osoby mające stany zapalne w okolicy opuszków.

Używania lakierów hybrydowych, akrylowych czy żelowych nie zaleca się również:

Kobietom w ostatnim trymestrze ciąży - szczególnie tych na bazie akrylu

szczególnie tych na bazie akrylu Osobom z onycholizą - czyli rozwarstwianiem się płytki paznokcia

czyli rozwarstwianiem się płytki paznokcia Osobom z bielactwem - dla których niewskazany jest kontakt ze światłem lamp UV

- dla których niewskazany jest kontakt ze światłem lamp UV Dzieciom - badania wykazały, że nawet tradycyjne lakiery do paznokci nie są bezpieczne dla dzieci

badania wykazały, że nawet tradycyjne lakiery do paznokci nie są bezpieczne dla dzieci Osobom uczulonym na lakiery hybrydowe czy żelowe

