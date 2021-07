​Wizażysta Jodie Foster podpowiada, jak wykonać makijaż dla dojrzałych kobiet

Uroda

Jodie Foster była jedną z najjaśniej świecących gwiazd, które pojawiły się na ceremonii otwarcia festiwalu filmowego w Cannes. 58-letnia aktorka zachwyciła w udekorowanej kryształkami kreacji Givenchy, której doskonałym dopełnieniem był dyskretny, elegancki makijaż. Odpowiedzialny za jego wykonanie wizażysta Brett Freedman zdradził, czym kierował się tworząc look gwiazdy, aby dostosować go do jej wieku i podkreślić atuty urody.

Zdjęcie Jodie Foster zdecydowała się na dyskretny, elegancki makijaż / LAURENT LAURENT VU/SIPA / East News