​Zniszczone paznokcie hybrydowe! Jak uratować paznokcie po hybrydzie?

Paznokcie hybrydowe to od kilku lat hit salonów kosmetycznych. Specjalnie utwardzony lakier może wytrzymać w nienaruszonym stanie długi czas, a my cieszymy się intensywnym kolorem - to sprawia, że wiele kobiet decyduje się na taką pielęgnację.

Paznokcie hybrydowe krok po kroku

Manicure hybrydowy, wykonywany przez kosmetyczkę w salonie urody, jest bardzo prostym zabiegiem kosmetycznym. Wiele kobiet chwali sobie, że przynosi im to niezwykłe odprężenie i relaks. Jak wygląda robienie paznokci hybrydowych krok po kroku?

Na początek należy osunąć skórki cążkami lub patyczkiem, nadać kształt paznokciom pilnikiem i zmatowić płytkę bloczkiem (tzw. kostką). Następnie trzeba nałożyć na paznokcie bazę przeznaczoną dla hybrydy, a potem utwardzić ją w lampie UV.

Potem pozostaje już tylko nałożenie przynajmniej dwóch warstw lakieru w wybranym kolorze i utwardzenie go w lampie UV. Możemy zdecydować się też na dodatkowe ozdoby lub wzorki, wtedy nasze paznokcie hybrydy będą jeszcze ciekawsze.

Na koniec należy nałożyć utwardzacz, który także musi zostać utrwalony w lampie UV. Po zabiegu najczęściej kosmetyczka wciera jeszcze w nasze paznokcie i skórki oliwkę lub krem nawilżający.

Zniszczone paznokcie po hybrydzie

Mimo tego, że manicure hybrydowy to bezpieczny zabieg, paznokcie hybrydowe czasem niestety stają się słabsze - dzieje się to jeśli przez długi czas powtarzamy zabieg, na skutek działania środków chemicznych. Objawia się to najczęściej rozdwajającą się, łuszczącą się płytką i białym nalotem na paznokciu.

Często także zaobserwować można miękkie i cienkie paznokcie, co może być efektem matowienia płytki - czyli zdzierania z niej pierwszej warstwy. Najczęściej bywa jednak tak, że miękkie i rozdwajające się paznokcie to wynik zbyt agresywnego usuwania lakieru. Co możesz z nimi zrobić? Najlepiej po zdjęciu hybrydy obciąć je na krótko. Pamiętaj, że lakier hybrydowy można ściągać jedynie acetonem i bardzo delikatnie - inaczej zniszczone paznokcie po hybrydach będą doskwierać.

Jak uratować zniszczone hybrydy?

Zniszczone paznokcie po hybrydzie należy ratować od razu po zdjęciu lakieru - trzeba regularnie nakładać na skórki i płytkę paznokcia odżywkę, najlepiej w oliwce. Tłusta formuła oliwki odżywi paznokcie zniszczone po hybrydzie. Możesz także stosować nawilżające, tłuste kremy do rąk. Warto stosować kosmetyki z witaminą E i B5.

Ponadto stosuj odżywki do paznokci. Wybieraj preparaty z wapniem - wzmocnią one płytkę paznokcia. Wskazane będą również odżywki z masłem shea czy zieloną herbatą - będą działały kojąco.

Dieta na zniszczone paznokcie

Jak uratować zniszczone hybrydy? Dobrym, choć bardziej długofalowym sposobem będzie zmiana diety. Sięgaj po więcej produktów bogatych w białko i żelazo, które pomogą ci skutecznie odbudować zniszczone paznokcie po hybrydzie. Częściej wybieraj czerwone mięso, nabiał, ryby morskie, warzywa strączkowe, szpinak, migdały czy orzechy. Jako przekąskę wybieraj pestki i nasiona słonecznika i dyni.

Możesz także suplementować miedź, cynk i krzem, a także witamy A, E i z grupy B. Ich niedobór szkodzi właśnie kondycji paznokci.

Zrezygnuj natomiast z żywności wysoko przetworzonej, ogranicz napoje z kofeiną - zamiast nich pij dużo wody, przynajmniej 1,5-2 l dziennie.

