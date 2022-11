Wiele mówi się o tym, jak ważne w codziennym życiu są prawidłowe nawyki żywieniowe i ruch, jednak wciąż wiele osób spycha te zalecenia na dalszy plan. Okazuje się, że zaniedbania, jakich dopuszczają się ludzie, w perspektywie czasu fatalnie odbijają się na zdrowiu, doprowadzając niekiedy do wielu poważnych chorób.

Zasada 9-5-2-1-0. O co w niej chodzi?

Specjalny program "9-5-2-1-0 Let's Go!" to kampania stworzona przez Koalicję Bezpiecznych i Zdrowych Dzieci, mająca na celu edukację najmłodszych oraz ich rodziców i uświadamiania, jak ważne w rozwoju jest wartościowe żywienie. Tym samym pomysłodawcy chcą przeciwdziałać otyłości - wśród dzieci, a także dorosłych.

Zasada 9-5-2-1-0 jest bardzo prosta, a została stworzona tak, aby każdy bez trudu ją przyswoił. Poszczególne cyfry odpowiadają bowiem konkretnemu nawykowi, który powinien na stałe zagościć w planie dnia.

9 - tyle godzin snu powinien spać każdy z nas, aby mieć wystarczająco energii i nie narazić się na problemy zdrowotne. Zmęczenie, trudności z koncentracją w szkole czy pracy towarzyszące osobom, które niedosypiają, mogą przekładać się również na częstsze podjadanie.

co najmniej jedną godzinę dziennie warto przeznaczyć na aktywność fizyczną. Może być to spacer, jazda na rowerze, jogging - to co sprawia nam największą przyjemność. Sprawność fizyczna to fundament zdrowia, dobrego samopoczucia i odporności. Pomaga radzić sobie też ze stresem i przeciwdziała chorobom. Ruch powinien zatem towarzyszyć na co dzień zarówno dzieciom jak i dorosłym. 0 - ostatni numer tyczy się spożywania słodyczy, kolorowych napojów i innych produktów określanych mianem śmieciowego jedzenia. Są one niebezpieczne szczególnie dla najmłodszych - silnie uzależniają, negatywnie wpływają na stan uzębienia, niszczą odporność i mogą powodować otyłość.

Powyższe zalecenia przedstawiciele kampanii kierują do dzieci, jednak specjaliści podkreślają, że każdy powinien je znać i stosować - bez względu na wiek. Zasada 9-5-2-1-0 stosowana przez rodziców ma duże znaczenie, bowiem uczy kształtować u najmłodszych prawidłowe, zdrowe nawyki żywieniowe, których dzieci uczą się od dorosłych.

Zdjęcie Dzieci tyją w zawrotnym tempie. Wszystkiemu winni są rodzice / 123RF/PICSEL

Otyłość zwiększa ryzyko chorób i przedwczesnej śmierci

Eksperci od lat alarmują o wzroście otyłości wśród dzieci. Problem na przestrzeni lat urósł już do rozmiarów epidemii, a wciąż jest bagatelizowany. Niestety jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę, że choroba ta ma wpływ na rozwój wielu poważnych chorób zagrażających życiu. Statystyki mówią, że w 2017 r. z powodu chorób będących następstwem nadwagi lub otyłości zmarło ponad 4 mln osób na całym świecie. Co więcej schorzenie to dotyka coraz to młodsze pokolenia.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że w ciągu ostatnich 40 lat problem otyłości i nadwagi u dzieci oraz młodzieży wzrósł ponad czterokrotnie.

