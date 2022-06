Arbuz ma inne właściwości niż myślisz. Naukowcy się mylili

Zdrowie

Dołącz do nas:

Do tej pory myślano, że osoby z cukrzycą i insulinoopornością nie powinny jeść arbuzów z uwagi na ich wysoki indeks glikemiczny. Teraz jednak okazuje się, że naukowcy się mylili co do tego owocu i jego właściwości.

Zdjęcie Świetne wiadomości o arbuzach dla cukrzyków / 123RF/PICSEL