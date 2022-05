Babka lancetowata i jej właściwości

Ewa Koza Zdrowie

Zdrowie mieszka w naturze, a babka lancetowata jest na to najlepszym dowodem. Po etapie gwałtownego rozkwitu przemysłu farmaceutycznego i – co z tym związane – nadużywania leków, w tym suplementów diety, wiele osób wraca do naturalnych, babcinych metod dbania o zdrowie. Coraz chętniej szukamy ziół. Jakie właściwości ma babka lancetowata i kto szczególnie powinien się za nią rozejrzeć? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Babka lancetowata pomaga ograniczać stany zapalne skóry, łagodzi jej podrażnienia i przyspiesza gojenie ran / 123RF/PICSEL