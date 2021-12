Bill Gates o Omikronie. Niepokojąca prognoza miliardera

Wszyscy mieliśmy nadzieję, że trwająca od 2019 roku pandemia zakaźnej choroby COVID-19 zostanie szybko opanowana. Dwa lata później wracamy jednak do punktu wyjścia, bo trwająca aktualnie czwarta fala okazała się jeszcze bardziej dotkliwa.

Obostrzenia i program szczepień ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa, ale nowy wariant jest jeszcze bardziej zaraźliwy. Wykryty pod koniec listopada br. szczep Omikron zaczyna dominować na świecie.

Jakie są perspektywy? Zdanie na ten temat mają nie tylko epidemiolodzy, ale także Bill Gates.

Bill Gates o koronawirusie

Według założyciela Microsoftu, jednego z najbogatszych ludzi na świecie i hojnego filantropa, przyszłość maluje się w ciemnych barwach.

Wydawało się, że zaczynamy wracać do normalności, a okazuje się, że wkraczamy w najgorszy etap epidemii. Omikron trafi do domów wszystkich z nas. Moi bliscy przyjaciele już chorują, a ja odwołałem większość świątecznych planów

- napisał na Twitterze.

Dodał również, że Omikron to najszybciej rozprzestrzeniający się wirus w historii. Wkrótce dotrze do każdego zakątka świata. Co najgorsze, wciąż nie wiemy, jak naprawdę może być groźny.

Jak długo omikron będzie się rozprzestrzeniał?

Z tego powodu Bill Gates zaleca dmuchać na zimne i zachować szczególną ostrożność. Miliarder tłumaczy, że szczepionki zabezpieczają przed poważnym przebiegiem choroby oraz zgonem, ale wciąż warto zachowywać dystans społeczny i przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Według niego decydujące będą najbliższe trzy miesiące.

