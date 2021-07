"To, co było dotychczas, to było takie płynne, takie aż nudne. To, co będzie, to będzie potęgujące, niepokojące, radykalne. W całej tej sytuacji, która trwa od półtora roku roku, wchodzimy w etap poważniejszy. Nie będziemy czuli się komfortowo. Poczujemy bezsilność" – dodał Krzysztof Jackowski.