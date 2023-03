Cebula – odmiany, zastosowanie kulinarne i właściwości zdrowotne

Nie bez powodu, zapracowała sobie na przydomek antybiotyku z natury. Wszak to ona, w duecie z czosnkiem, jest jednym z najskuteczniejszych domowych lekarstw, po które sięgamy w sezonie infekcji. Mówiąc o cebuli, z reguły myślimy o najpopularniejszej – cebuli zwyczajnej. Uniwersalnej, bo dostępnej przez cały rok, ale cebula niejedno ma imię. Kiedy najlepszym wyborem będzie czerwona, do czego warto użyć cukrowej, a kiedy postawić na delikatną w smaku dymkę? Weźmy pod lupę to cenne warzywo i sprawdźmy, co skrywają jego warstwy.

Zdjęcie Jaki rodzaj cebuli najlepiej wybrać? / 123RF/PICSEL