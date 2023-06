Charakterystyczny objaw pojawia się w oczach. Skutki zaniedbania mogą być opłakane

Zdrowie

Wątroba to jeden z najważniejszych narządów w organizmie człowieka, pełniącym niezwykle ważne funkcje. I choć posiada niezwykłe właściwości regeneracyjne, to jednak mimo to schorzenie wątroby jest bardzo poważnym zagrożeniem zdrowia. A o tym, że z narządem dzieje się coś złego, możemy wyczytać z oczu.

Zdjęcie Jednym z objawów ostrego zapalenia wątroby jest żółtaczka / 123RF/PICSEL