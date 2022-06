Jeśli często odczuwasz wrażenie palenia w przełyku, to prawdopodobnie cierpisz na zgagę. Ignorowana może wzrastać na sile, a z racji na miejsce występowania, może być pomylona z bólem serca czy nawet zawałem. Aby uniknąć dodatkowego stresu, reaguj na zgagę już od pierwszych objawów. To schorzenie jest dosyć powszechne - zdarza się także zdrowym osobom, które popełniły błąd dietetyczny. Jak reagować na to nieprzyjemne uczucie, żeby jak najszybciej minęło? Podpowiadamy.

Spis treści: 01 Zgaga - przyczyny

02 Zgaga - objawy

03 Co łagodzi objawy zgagi?

04 Jak pozbyć się zgagi?

05 Soda na zgagę - lekarze odradzają

06 Zgaga - domowe sposoby

Zgaga - przyczyny

Główną przyczyną pojawienia się zgagi jest niedomykalność dolnego zwieracza żołądka. Do przełyku zarzucana jest wtedy kwaśna treść żołądkowa. Ból powstaje z powodu braku przystosowania nabłonka przełyku do kontaktu z kwasem. Zgaga nasila się zawsze po obfitym posiłku. Najbardziej dokuczliwa jest, gdy ułożymy się w pozycji leżącej. Do przyczyn zgagi można zaliczyć różnego rodzaju choroby układu pokarmowego lub błąd dietetyczny (kiedy zgaga jest wypadkiem jednorazowym).

Zgaga - objawy

Typowa zgaga objawia się bólem na wysokości mostka. Jest to nieprzyjemne uczucie przypominające palenie, ale wewnątrz nas. Często poprzedzona jest również odbijaniem z wnętrza. Możemy wtedy poczuć kwaśny lub gorzkawy posmak. Zazwyczaj objawy zgagi występują rankiem. Do lekarza zgłaszamy się kiedy wystąpią u nas nietypowe objawy zgagi jak:

zaburzenia połykania

znaczny spadek masy ciała

nudności i wymioty

Zdjęcie Jeśli cierpisz z powodu zgagi, unikaj mocnej kawy i herbaty / 123RF/PICSEL

Co łagodzi objawy zgagi?

Możemy uniknąć zgagi, stosując odpowiedni styl życia. Aby tego dokonać, należy przyjmować posiłki do trzech godzin przed snem, czy spanie z lekko uniesioną głową. Najważniejsza jest jednak nasza dieta. Powinniśmy unikać potraw i substancji wyzwalających zgagę, np. cytrusów, cebuli, czekolady, napojów gazowanych lub alkoholowych, a także posiłków obfitych, pikantnych i zawierających pomidory (również przetworzone). Wskazane jest unikanie potraw ciężkostrawnych, np. razowego pieczywa, kaszy gryczanej, mocnej kawy i herbaty.

Jak pozbyć się zgagi?

Leczenie zgagi może wymagać długotrwałego stosowania leków obniżających produkcję kwasu solnego w żołądku. Zazwyczaj stosuje się głównie te z grupy inhibitorów pompy protonowej lub blokery receptora histaminowego H2. Sposobem na zgagę występującą sporadycznie może być stosowanie preparatów zobojętniających treść żołądkową. Tworzone są one na bazie wodorotlenków magnezu, wapnia lub glinu i sprzedawane w formie pastylek do ssania.

Soda na zgagę - lekarze odradzają

Choć wiele portali podaje sodę oczyszczoną jako jeden ze środków złagadzających a nawet leczących zgagę, lekarze stanowczo odradzają jej stosowanie. Choć soda rzeczywiście zobojętnia pH kwasów, jej stosowanie może mieć koszmarne efekty uboczne. Soda może nam poważnie zaszkodzić, wszystko dlatego, że jej użycie może spowodować zatrzymanie trawienia. Oprócz tego, soda powoduje zatrzymanie wody w organizmie, zatem jeśli chcesz uniknąć podobnych powikłań lepiej zrezygnuj nie tylko z ciężkich potraw, ale także przyjmowania sody w czystej postaci.

Zgaga - domowe sposoby

Zgaga może być reakcją ciała na przyjmowane leki oraz choroby przewodu pokarmowego, a także błędy dietetyczne, dlatego nie zaleca się samodzielnego podejmowania kroków jej leczeniu. Najlepiej najpierw udać się do specjalisty, aby sklasyfikował naszą przypadłość. Jeśli jednak ból jest bardzo uporczywy, a terminy do lekarza sięgają drugiej połowy roku, warto skorzystać ze sposobów naszych babć, czyli naparów ziołowych. Najlepiej pomogą nam te z kminu rzymskiego czy kopru włoskiego, zaleca się także przyjmowanie parzonego rumianku, porostu islandzkiego czy lukrecji. Napary należy spożywać codziennie, ale nie jednym haustem. Najlepiej porcjować sobie małymi dawkami w ciągu dnia.