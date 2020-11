Co sprawia, że starzejemy się szybciej?

To, jak się starzejesz, ma związek z wyborami, których dokonujesz w tej chwili. Tym, co jesz i jak jesteś aktywny, ale także z tym, jak spędzasz wolny czas i jak postrzegasz świat wokół siebie.

Zdjęcie To od nas zależy, jak szybko będziemy się starzeć /123RF/PICSEL

To, czym karmisz swoje ciało i umysł wpływa na cały organizm, determinując jego funkcje i odporność.

- Jeśli nie starzejesz się dobrze, to oznacza, że są elementy, które musisz dodać do swojego codziennego życia (niektóre praktyki, żywność, suplementy) i inne, które musisz odjąć. Twoje ciało jest złożoną maszyną i utrzymywanie jej pięknego rytmu, gdy się starzejesz, wymaga planu - takiego, który przygotuje ciało do radzenia sobie ze wszystkim, co rzuca mu świat - wyjaśnia na łamach "MindBodyGreen" lekarz Frank Lipman, autor bestsellerowych książek według "The New York Times" i najnowszej książki "The New Rules of Aging Well".

Dodaje, że optymalne starzenie się to nie tylko kwestia długiego życia. Chodzi o to, aby być witalnym i szczęśliwym oraz móc robić to, co kochasz, przez dziesięciolecia.

- Obejmuje to reagowanie na zmiany, zapobieganie urazom, budowanie odporności i otwartość na nowe podejścia i nowe zachowania - wyjaśnia.

- Jeśli jesteś obolały, zmęczony, przybierasz na wadze, nie śpisz dobrze, to są znaki ostrzegawcze - dodaje.

- Idea "złych genów" tworzących twoje przeznaczenie jest rażąco przesadzona. Możesz spojrzeć na swoją rodzinę i zebrać przydatne informacje. Ale ta informacja to dopiero początek historii, ponieważ wybór stylu życia mają ogromny wpływ na to, czy określone geny się włączają, czy wyłączają. Badania nad identycznymi bliźniakami dowodzą, że się starzejesz na wiele sposobów. I że to zależy od ciebie - wyjaśnia lekarz.