Co zrobić, żeby raz na zawsze pozbyć się wzdęć?

Wzdęcia to nieprzyjemna dolegliwość, z którą co jakiś czas musi się zmierzyć każdy z nas. Jeśli jednak dokuczają nam one nie sporadycznie, a regularnie, to należy odczytywać to jako sygnał, że organizm domaga się od nas zmiany stylu życia. Winę ponoszą bowiem codzienne nawyki, które należy zmienić na zdrowsze.

Zdjęcie Wzdęcia mogą mieć wpływ na jakość życia /123RF/PICSEL

Większość z nas zna to nieprzyjemne uczucie ciężkości po zbyt dużym i ciężkostrawnym posiłku. To, co dla niektórych jest jednak sporadycznym dyskomfortem, dla innych stanowi element codzienności, który skutecznie uprzykrza życie.

Prócz wizualnych oznak w postaci "napompowanego" brzucha, pojawiają się też wówczas dokuczliwe dolegliwości układu trawiennego.

- Wzdęcie to uczucie zwiększonego ciśnienia w jelicie. Narastające ciśnienie może wynikać ze zbyt dużej ilości spożywanego jedzenia lub płynów albo gazu wytwarzanego przez nasze mikroorganizmy jelitowe, gdy przyjmujemy nadmierną ilość węglowodanów. Wzdęcia może nasilać wiele produktów, takich jak niektóre owoce, zboża, nabiał czy rośliny strączkowe - tłumaczy w swojej książce "Eat Yourself Healthy" dietetyczka dr Megan Rossi.

Okazuje się, że wzdęcia nie zawsze powinny być powodem do zmartwień.

- Jeśli pojawiają się rzadko, np. po zjedzeniu posiłku bogatego w błonnik, są zupełnie normalną rzeczą. Oznacza to, że twoja mikroflora jelitowa działa prawidłowo i dobrze wykonuje swoją pracę - zapewnia dr Rossi.

Ale jeśli objawy te dokuczają nam każdego dnia, warto przyjrzeć się swoim zwyczajom, zwłaszcza żywieniowym.