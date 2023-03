Rób to zaraz po przebudzeniu. Efekty w odchudzaniu cię zaskoczą

Na czym polega zdrowe odchudzanie?

Zdrowie Podtruwają nas każdego dnia. Szkodliwe dodatki do żywności Proces odchudzania nie jest prosty. Wymaga silnej woli i samozaparcia. Istotna jest nie tylko zbilansowana dieta, ale także aktywność fizyczna. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim deficyt kaloryczny. Opracowanie odpowiedniej diety dopasowanej do potrzeb i trybu życia powinno zostać zlecone specjaliście. Wszystko po to, by zrzucanie zbędnych kilogramów nie odbywało się ze szkodą dla organizmu.

W związku z tym wszelkie diety cud nie wchodzą w grę. Niedostarczanie organizmowi odpowiedniej dawki kalorii oraz składników odżywczych zaburza pracę organizmu. Mogą pojawić się nie tylko problemy z pamięcią i koncentracją, ale także bóle i zawroty głowy, a nawet omdlenia, zaburzenia hormonalne oraz anemia.

Zdrowe nawyki a odchudzanie

Wielu wydaje się, że zrzucanie zbędnych kilogramów wiąże się z wyrzeczeniami, spożywaniem małych ilości jedzenia i zrezygnowaniem z ulubionych dań. Wygląda to jednak zupełnie inaczej. Proces odchudzania może być przyjemny i opierać się za zdrowych oraz zbilansowanych posiłkach.

Reklama

Zdjęcie Zrzucając zbędne kilogramy, warto postawić na białkowe śniadania / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Pozwala schudnąć nawet kilka kilogramów tygodniowo. Dieta zupowa - na czym polega?

Pomocne są pewne nawyki, które warto wprowadzić do codziennej rutyny. Mowa tu przede wszystkim o odpowiednim nawodnieniu organizmu, które wbrew pozorom jest ważne nie tylko podczas odchudzania. Woda jest niezbędna do życia dla każdego organizmu i jak się okazuje, w dodatku niweluje chęć podjadania słonych i słodkich przekąsek, co zdecydowanie ułatwia utratę kilogramów. Poza tym istotna jest również:

odpowiednia dawka snu, dzięki której organizm jest w stanie się zregenerować,

pozbycie się nadmiernego stresu, a co za tym idzie zredukowanie poziomu kortyzolu w organizmie,

niezapominanie o śniadaniu, czyli najważniejszym posiłku w ciągu dnia.

Co robić rano, by wspomóc proces odchudzania?

Poranek to ta część dnia, podczas której na głowie wielu osób jest sporo rzeczy. Mowa tu nie tylko o przygotowywaniu się do pracy, ale także zajmowaniu się dziećmi, odprowadzaniu ich do szkoły i planowaniu całego dnia. Mimo to warto wygospodarować również kilka chwil na zdrowe nawyki i przyzwyczajenia, które mogą ułatwiać drogę do wymarzonej smukłej sylwetki.

Jak już wyżej wspomniano, nawadnianie organizmu to podstawa. W związku z tym, by ułatwić proces odchudzania zaraz po przebudzeniu, warto wypijać szklankę wody. Wprowadzenie tego nawyku daje zauważalne efekty:

usuwa toksyny z organizmu,

przyspiesza metabolizm,

wspomaga trawienie,

niweluje ataki głodu w ciągu dnia.

Zdjęcie Woda jest niezbędna do życia dla każdego organizmu i jak się okazuje, w dodatku niweluje chęć podjadania słonych i słodkich przekąsek, co zdecydowanie ułatwia utratę kilogramów / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Co jeść po treningu, aby zadbać o swoje zdrowie i piękną sylwetkę?

Zrzucając zbędne kilogramy, warto postawić na białkowe śniadania. Ten najważniejszy element budulcowy znajdziemy nie tylko w mięsie oraz rybach, ale także jajkach, mleku i jego przetworach. Białko jest niezwykle ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu. Spożywanie białkowych śniadań może być pomocne w spalaniu kalorii, redukcji tkanki tłuszczowej i wspomaganiu przemiany materii.

Rano nie można również zapominać o pełnoziarnistych produktach takich jak np. otręby, pieczywo razowe czy graham. To dzięki nim można dostarczyć organizmowi węglowodanów, białka roślinnego, witamin i składników mineralnych. Te produkty to również źródło błonnika pokarmowego, który pozytywnie wpływa na pracę jelit. W dodatku zwiększa on uczucie sytości, a co za tym idzie, jest pomocny w zrzucaniu zbędnych kilogramów.

Warto również sięgać po warzywa, które sprzyjają odchudzaniu. Mowa tu m.in. o sałacie, ogórkach, rzodkiewce i szczypiorku. Pomocne są również warzywa strączkowe oraz te o niskim indeksie glikemicznym, czyli np. papryka i pomidory. Trzeba podkreślić, że pozytywnie na metabolizm oraz hamowanie apetytu wpływa papryczka chili.

Nie da się ukryć, że w procesie odchudzania ważna jest również aktywność fizyczna. Mało kto jednak ma rano czas, by pójść na siłownie, pilates bądź jogę. Warto jednak wyjść na spacer. Wbrew pozorom tkankę tłuszczową można redukować nie tylko podczas ciężkich siłowych treningów, ale także podczas spacerowania. Szacuje się, że w godzinę można spalić nawet 250 kalorii. Zatem nawet 30-minutowa przechadzka może mieć znaczenie podczas odchudzania.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ananas pomaga zachować prawidłową wagę. Jak wybrać dojrzały owoc? Interia.tv