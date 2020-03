Czym zastąpić cukier?

Lekarze nie mają wątpliwości – by żyć zdrowo w pierwszej kolejności powinniśmy ograniczyć cukier. Zważywszy na to, że dziś sacharozę i jej podobne dodaje się niemal do wszystkich produktów spożywczych, nie jest to zadanie łatwe. Na szczęście z pomocą przychodzą zdrowsze zamienniki.

Zdjęcie Cukier jest dziś w niemal wszystkich produktach /123RF/PICSEL

Profesor Robert Lustig z University of California w San Francisco, podobnie jak wielu innych lekarzy, wskazuje na uzależniające działanie cukru i apeluje, by w jego przypadku wprowadzić restrykcyjne regulacje.

"Podatek od cukru" już od 1 kwietnia 2020 roku planuje wprowadzić także polskie Ministerstwo Zdrowia. Wyższą stawkę podatkową mają otrzymać m.in. napoje słodzone cukrem i te z dodatkiem słodzików. Niestety, to dopiero wierzchołek góry lodowej, a doświadczenia innych krajów pokazują, że konsumenci po prostu przerzucają się na produkty tańsze, często o jeszcze niższej jakości.

Niestety, cukier i jego pochodne kryją się m.in. w jogurtach (także tych naturalnych), płatkach śniadaniowych, innych produktach mlecznych, pieczywie, keczupie, sosach kanapkowych, syropach, "zdrowych" słodyczach oraz ich zamiennikach.

Liczne badania wskazują, że cukier spożywany w nadmiarze (a za dużo jemy go niemal wszyscy) bardzo szkodzi. Jest bezpośrednią przyczyną otyłości, często odpowiada za przewlekły stan zapalny organizmu i zespół metaboliczny (m.in. nadciśnienie, otłuszczenie narządów wewnętrznych, podwyższony poziom glukozy), nasila trądzik, powoduje próchnicę, szkodzi jelitom, może prowadzić do miażdżycy oraz insulinooporności.



Lista schorzeń wywołanych zbyt wysokim spożyciem cukru jest niestety dużo dłuższa, a to jedynie wybrane dolegliwości.