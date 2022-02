Funkcje trzustki

Mówiąc o trawieniu, najczęściej wymieniamy żołądek, czasem jelita, może jeszcze wątrobę. Tymczasem niepozorna trzustka pełni bardzo ważną rolę w skomplikowanych procesach metabolicznych. Wydziela enzymy, bez których trawienie węglowodanów, białek i tłuszczów byłoby niemożliwe. Najważniejsze z nich to:

- rozkładająca węglowodany amylaza,

- zajmująca się degradacją białek elastaza,

- odpowiedzialna za trawienie tłuszczów lipaza.

Trzustka produkuje też hormony. Te odpowiadają przede wszystkim za kontrolę poziomu glukozy we krwi.

Zdjęcie Trzustka jest nie tylko jednym z najważniejszych organów w naszym ciele, ale też niezwykle istotnym gruczołem, wytwarzającym hormony / 123RF/PICSEL

Dieta dla trzustki. Profilaktyka

Choć o diecie dla trzustki myślimy najczęściej dopiero w obliczu poważnych dolegliwości, warto wiedzieć, co jej służy, a które produkty szkodzą. Najlepszą dla trzustki, jak i całego organizmu, jest zbilansowana, bogata warzyw i owoców dieta, w której są węglowodany złożone i zdrowe, roślinne tłuszcze.

Cichymi zabójcami trzustki są słodycze i wysoko przetworzona żywność. To one są źródłem chemicznych dodatków do żywności w postaci konserwantów, barwników oraz polepszaczy smaku, zapachu i konsystencji. Nierzadko znajdziemy w nich toksyczne dla zdrowia i kondycji trzustki tłuszcze trans.

Produktami, które najbardziej szkodzą trzustce, są papierosy i alkohol.

Warto wiedzieć, że najlepszą ochroną dla trzustki jest mądry model żywienia, w którym eliminujemy wysoko przetworzoną żywność, produkty typu fast food, śmieciowe jedzenie, papierosy i ograniczamy spożycie alkoholu.

Zdjęcie W ostrych stanach zapalnych trzustki lepiej zrezygnować m.in. z podrobów, a także z tłustych mięs - dziczyzny, wołowiny czy wieprzowiny / 123RF/PICSEL

Dieta, która pomaga w regeneracji trzustki

"Mądry Polak po szkodzie" - często powtarzamy te słowa w obliczu choroby, gdy na działania prewencyjne jest już za późno. Dieta trzustkowa stosowana jest najczęściej u osób z przewlekłym lub ostrym zapaleniem tego narządu. Jej celem jest odciążenie trzustki i wsparcie jej prawidłowego funkcjonowania, a także działanie ratunkowe, czyli redukowanie dolegliwości wynikających z niewydolności trzustki.

Dieta trzustkowa bazuje na założeniach diety lekkostrawnej, w której ogranicza się spożycie tłuszczów i błonnika. Zalecenia są dostosowywane każdorazowo do stanu chorego i jego możliwości trawiennych. Im ostrzejszy przebieg choroby, tym zalecenia żywieniowe muszą być bardziej restrykcyjnie przestrzegane.

Zdjęcie Dorsz to gatunek ryby, który świetnie sprawdzi się w diecie ludzi, którzy mają problemy z trzustką. Po rybę warto sięgać jak najczęściej! / ZOFIA BAZAK / East News





Produkty zalecane w diecie dla regeneracji trzustki

Wbrew obawom, lista produktów, które sprzyjają regeneracji trzustki, jest długa. Można na jej bazie komponować smaczne posiłki nie rezygnując z urozmaicania menu. Są wśród nich:

- jasne pieczywo pszenne, sucharki i biszkopty,

- chude mięso, szczególnie drób, królik i cielęcina,

- ryby: pstrąg, dorsz, sandacz, szczupak, morszczuk,

- gotowane, rozdrabiane lub przecierane (w zależności od zaawansowania choroby) warzywa: marchew, dynia, kabaczek, pomidory (bez skórki), nać pietruszki, korzeń selera i surowe soki warzywne,

- dojrzałe owoce, zjadane bez skórek i pestek winogrona, cytrusy, brzoskwinie, morele, banany, jagody i soki owocowe,

- przyprawy: majeranek, wanilia i cynamon,

- napoje: woda niegazowana, herbaty owocowe, napary ziołowe.

Zdjęcie Dietetycy apelują, by - dla zachowania zdrowia - spożywać codziennie odpowiednią ilość warzyw i owoców. Bywa jednak również tak, że z pozoru zdrowe warzywa i owoce mogą być sporym obciążeniem dla trzustki, zwłaszcza w stanach zapalnych lub procesach nowotworowych / 123RF/PICSEL

Produkty przeciwwskazane w diecie dla trzustki

Obok papierosów i alkoholu istnieje pokaźna lista produktów, które nie służą trzustce i powinny być wykluczone z jadłospisu, tak przy ostrym, jak i przewlekłym zapaleniu. Oto czarna lista trzustkowa:

- alkohol, kawa, czarna (mocna) herbata, kakao, pełnotłuste kefiry i mleko, gazowana woda i napoje,

- tłuszcze odzwierzęce, a w szczególności: smalec, słonina, boczek, margaryny twarde,

- olej palmowy,

- wieprzowina, wołowina, baranina, dziczyzna i podroby,

- tłuste ryby: śledzie, sardynki, łosoś, karp, węgorz,

- ciężkostrawne warzywa kapustne i strączkowe, cebula, czosnek, por, kalafior, brokuł, fasolka szparagowa, zielony groszek, rzodkiewka, ogórek,

- gruszki, daktyle, figi, czereśnie, owoce sprzedawane w puszkach,

- chleb żytni, razowy, graham, pieczywo chrupkie, z dodatkiem słonecznika, soi i otrębów.



