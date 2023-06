Dietetyk ostrzega przed spożywaniem takiej soli. Mowa o toksycznych substancjach

Czy spożywanie soli jest zdrowe dla organizmu? Oczywiście wszystko zależy od jej ilości, choć dietetycy niestety nie są na ogół zgodni i w tej kwestii. Pewne jest jednak, że dostępna na rynku sól przeznaczona m.in. do doprawiania potraw, może różnić się składem, w zależności, od którego producenta pochodzi. Zatem na co należy zwracać uwagę, sięgając w sklepie po sól, by wybrać najzdrowszy produkt?

Zdjęcie Wielu producentów soli dodaje do niej szkodliwe dla zdrowia substancje - ostrzega dietetyk Mateusz Ostręga / 123RF/PICSEL