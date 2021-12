Odtrucie wątroby: Objawy zatrucia

Zatrucie wątroby można wykryć na podstawie niepokojących objawów. Jeżeli dolegliwości nie są nazbyt silne i nie utrudniają w wysokim stopniu normalnego funkcjonowania w ciągu dnia, to można zastosować domowe sposoby na odtruwanie wątroby.

Do najczęstszych objawów zatrucia wątroby należą:

Dolegliwości bólowe w okolicy prawego boku pod żebrami;

Chroniczne uczucie zmęczenia;

Problemy z układem trawiennym: wzdęcia, biegunki, zaparcia;

Utrzymujący się gorzki posmak w ustach;

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi;

Silne wahania nastroju;

Częste skurcze w palcach dłoni lub łydkach;

Głód cukrowy — wzmożona chęć na słodkie produkty;

Zwolniony metabolizm;

Problemy skórne — brodawki, znamiona barwnikowe, podrażnienie skóry w okolicy kciuka i małego palca;

Pojawienie się żółtego zabarwienia na spodzie języka;

Nasilenie się objawów alergicznych.



Zdjęcie Przesłanką do odtrucia wątroby może być ból w prawym boku / 123RF/PICSEL

Odtrucie wątroby: Zioła

Dobroczynne właściwości witaminy K. Gdzie można ją znaleźć? Kluczowym sposobem na odtrucie wątroby jest dieta, ale można wspomóc detoksykację tego organu za pomocą ziołowych naparów. Naturalnymi środkami na odtrucie wątroby okazują się zioła o właściwościach żółciopędnych i żółciotwórczych. Dzięki wzmożonej produkcji żółci wątroba będzie szybciej się regenerować i wydalać toksyny z organizmu. Do najbardziej pomocnych roślin należą: ostropest plamisty, mniszek lekarski i bylica. Dostępne są w postaci suszu w sklepach zielarskich i aptekach oraz w formie ekspresowych herbatek.

Ziołowe produkty na oczyszczanie wątroby należy stosować w zalecanych dawkach przez 20 dni, by efekty były optymalne. Napary z suszu przygotowujemy na noc i wypijamy jedną szklankę tuż przed snem. Wynika to z faktu, iż wątroba pracuje w nocy najmocniej.

Zdjęcie W odtruwaniu wątroby pomogą owocowo-warzywne smoothies / 123RF/PICSEL

Naturalne odtrucie wątroby: Przepisy

Woda, jabłko i cytryna

Skutecznym i łatwym sposobem na odtrucie wątroby może być sok ze świeżych owoców lub warzyw. Pierwszą opcją jest smoothie z jabłek, cytryny i wody.

Owoce należy umyć, pokroić na kawałki i oczyścić z pestek. Następnie wszystkie składniki umieszczamy w blenderze, dodajemy dwie szklanki wody (mineralnej lub wystudzonej przegotowanej) i miksujemy. Dla uzyskania odpowiednich efektów napój należy przyjmować przez 6 dni po 1 łyżeczce na czczo.

Warzywno-owocowy koktajl

Kolejny przepis na detoksykujące smoothie obejmuje cytrynę, jabłka, marchew, buraki, jarmuż i imbir. Należy wszystkie składniki umyć i pokroić na kawałki. Warzywa koniecznie trzeba obrać w trakcie przygotowania. Składniki umieszczamy w blenderze i dodajemy ok. 1,5 cm kawałek obranego imbiru, kilka liści jarmużu i pół cytryny bez skórki. Smoothie należy przechowywać w lodówce, nie dłużej niż tydzień. Spożywać przez 6 dni po 1 łyżeczce rano na pusty żołądek.

Zielone smoothie

Do przygotowania zielonego smoothie na odtrucie wątroby potrzebne są 4 marchewki, pół ogórka szklarniowego oraz łodyga selera naciowego. Wszystkie składniki należy umyć i pokroić. Marchew i ogórka trzeba obrać ze skórki. Składniki blendujemy, a jeżeli napój jest zbyt gęsty, możemy dodać trochę wody. Smoothie pijemy na czczo przez 7 dni po 1 łyżeczce dziennie.

Detoks wątroby

Przepis, na który składa się oliwa w połączeniu z grejpfrutem, wodą i gorzką solą wymaga odpowiedniego przygotowania i dbałości o odpowiednie nawodnienie organizmu. Przed rozpoczęciem spożywania smoothie należy oczyścić organizm poprzez wykonanie lewatywy jelit. W efekcie szybkiemu detoksowi wątroby towarzyszy silna biegunka, toteż aby zapobiec odwodnieniu, należy wpijać znaczną ilość płynów. Tej metody nie należy stosować zbyt często.

Do przygotowania smoothie potrzebne są 2 grejpfruty, ok. 250 ml oliwy z oliwek, ok. 750 ml wody i 4 łyżeczki gorzkiej soli. Napój spożywa się przez dwa dni.

Domowe sposoby na odtrucie wątroby można stosować tylko jako wsparcie dla jej funkcjonowania. W przypadku utrzymujących się objawów i dolegliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu postawienia diagnozy oraz przepisania odpowiednich leków.



