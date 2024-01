Spis treści: 01 Kmin rzymski w walce z otyłością

Kmin rzymski w walce z otyłością

Zauważalny nadmiar kilogramów w okolicach brzucha ma związek z gromadzeniem się tkanki tłuszczowej, która nie znajduje się bezpośrednio pod skórą, lecz w jej głębszych warstwach. Jej niewielka ilość jest niezbędna do ochrony delikatnych organów przed urazami mechanicznymi. Problematyczna staje się dopiero w momencie, gdy zaniechamy jakiejkolwiek aktywności fizycznej oraz nie będziemy przestrzegać dobrze zbilansowanej diety.

Po podjęciu decyzji o wprowadzeni zmian w codziennym funkcjonowaniu, zacznijmy od przyjrzenia się jadłospisowi. Dietetycy wskazują, że zmiana nawyków żywieniowych oraz samozaparcie mogą doprowadzić nas do pozbycia się zbędnych kilogramów. Specjaliści szczególnie polecają włączenie do diety kminu rzymskiego, nazywanego także kuminem. Liczne badania wykazały, że to właśnie ten składnik odpowiada za obniżenie poziomu złego cholesterolu (LDL), a także stymulowanie trzustki do wydzielania insuliny - niezbędnej w metabolizowaniu węglowodanów.

Woda z kuminem - dlaczego warto ją pić?

Zdjęcie Nasiona kuminu pobudzają metabolizm do pracy / 123RF/PICSEL

Zwolennikom medycyny naturalnej powinny przypaść do gustu założenia stosowane w Ajurwedzie. Jednym z nich jest picie wody z dodatkiem kuminu. Jakie efekty możemy osiągnąć w ten sposób? Przefiltrowana woda w temperaturze pokojowej wzbogacona dawką przyprawy pobudza produkcję enzymów trawiennych, regulując cały proces trawienia, a także przeciwdziałając nieprzyjemnym zaparciom. Tę prostą miksturę uważa się za środek pomocny w utracie nadprogramowych kilogramów, przez które czujemy się źle we własnym ciele.

Jedna łyżeczka kuminu rzymskiego to jedynie 8 kcal, a zawarte w nim przeciwutleniacze przyspieszają detoksykację organizmu, chronią przed chorobami serca i cukrzycą, a także niwelują ryzyko rozwoju nowotworów. Przygotowanie wody z kuminem jest wyjątkowo proste. Wystarczy, że wsypiemy do miski 2 łyżeczki nasion, a następnie zalejemy je litrem wrzątku. Po 10-15 minutach zaparzania możemy przecedzić napar przez sitko, a następnie popijać dwa razy dziennie, w tym jedną porcję na czczo.

Do czego stosować przyprawę w kuchni?

Kmin rzymski wyróżnia się egzotycznym aromatem oraz lekko gorzko-pikantnym posmakiem. W sklepach dostaniemy do w formie mielonej lub świeżych ziaren. Przyprawa stanowi nieodłączny składnik w gotowych mieszankach, m.in. curry lub garam masali. Kumin na stałe wpisał się także w tradycję kuchni polskiej. Doskonale komponuje się zwłaszcza z nieco ciężkimi daniami na bazie strączków, warzyw, kaszy oraz ryżu. Nie może zabraknąć go również w kultowych daniach na bazie kapusty kiszonej, np. kapuśniaku czy bigosie. Co ciekawe, z przyprawy zaczęto pozyskiwać specjalny olej, który kolejno trafia do napojów alkoholowych, a także deserów.

