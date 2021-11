Pelargonia pachnąca, najczęściej znana jest jako geranium, ale można się spotkać również z nazwami takimi jak anginka, anginowiec czy ruzyndla. Łatwo ją rozpoznać - przede wszystkim po intensywnym, charakterystycznym cytrusowo-różanym zapachu, który wydziela się po potarciu liści. Te są w jasnozielonym kolorze, pokryte włoskami. Przez wiele lat geranium było jedną z ulubionych roślin w polskich domach - uprawiano ją jako roślinę pokojową, ale w lecie często pojawiała się także na balkonach i w ogródkach.

Geranium nie jest bardzo trudne w uprawie, choć bywa kapryśne. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest wyjątkowo światłolubne - podobnie jak inne rodzaje pelargonii. Jeśli będziemy trzymać anginkę w cieniu i chłodzie - osłabnie, przestanie kwitnąć oraz wydzielać swój intensywny orzeźwiający zapach. Poza tym nie wolno jej przelewać - to w jej wypadku o wiele gorsze niż przesuszanie.

Reklama

Jak każdy rodzaj pelargonii, najlepiej kwitnie po dłuższym przebywaniu w niskiej temperaturze. Jeśli jednak trzymamy ją na balkonie, należy pamiętać, że jest nieodporna na mróz.

Geranium - właściwości zdrowotne

Geranium było jedną z ulubionych roślin Polaków nie tylko dlatego, że pięknie pachniało i ładnie wyglądało w doniczce, ale przede wszystkim z powodu swoich praktycznych zastosowań.

Przede wszystkim, geranium ma wiele właściwości zdrowotnych od lat znanych w medycynie ludowej i wykorzystywanych przez nasze babcie - nie bez przyczyny jedną ze zwyczajowych nazw jest "anginka" lub "anginowiec".

Ten pachnący gatunek pelargonii zawiera bowiem olejki eteryczne o wyjątkowym działaniu antybakteryjnym. Właśnie dzięki temu kwiat zwalcza niektóre szczepy groźnych bakterii, jak chociażby bakterię gronkowca złocistego. Poza tym działa przeciwwirusowo i przeciwzapalnie - sprawdzi się więc przede wszystkim w wypadku infekcji górnych dróg oddechowych (takich jak np. angina, zapalenie gardła, problemy z zatokami czy przeziębienie) i zmniejszy związane z nimi przykre dolegliwości, jak ból gardła czy obrzęk błon śluzowych podczas kataru.

Ponadto geranium, dzięki swym bakteriobójczym właściwościom, pomaga w leczeniu problemów skórnych i chorób takich jak opryszczka, egzema, liszaj czy trądzik. Możemy je stosować też na drobne rany czy miejsca po ukąszeniu owadów - "anginowiec" przyspieszy gojenie, zmniejszy obrzęk oraz zminimalizuje nieprzyjemne swędzenie.

Geranium sprawdzi się również przy problemach w jamie ustnej - bólach zębów czy stanach zapalnych. Łagodzi także objawy reumatyzmu.

Skutecznie pomaga w przypadku bolesnych miesiączek, ponieważ działa rozluźniająco i zmniejsza napięcie mięśni. To sprawia, że przyda się również osobom mającym kłopoty ze stresem, cierpiącym na stany lękowe, podwyższoną nerwowość czy zmagającym się z bólami głowy. Geranium sprawdza się także przy nadciśnieniu tętniczym - pozwala je obniżyć.

Zdjęcie Roztwór z geranium zabezpieczy meble przed insektami / 123RF/PICSEL

Pelargonia pachnąca - wykorzystanie w domu

Geranium, dzięki olejkom eterycznym, skutecznie odstrasza owady. Jeśli chcemy pozbyć się z domu komarów czy moli odzieżowych lub spożywczych, można przygotować prosty środek z geranium - rozdrobnione świeże liście zalać wodą lub wodą połączoną z alkoholem.

Po ok. 10-14 dniach możemy spryskać roztworem firanki lub szafki. Insekty będą trzymały się z dala.

Jak stosować geranium?

Zastosowanie lecznicze mają przede wszystkim liście geranium, które możemy zrywać prosto z rośliny lub zaopatrzyć się w suszone w sklepie zielarskim, a także olejek z geranium - również możemy go kupić lub przygotować samodzielnie.

Świeże listki geranium możemy stosować zmiażdżone (np. w moździerzu) - dzięki temu puszczą olejki, które zawierają dobroczynne właściwości. Możemy robić z takich liści okłady na bolące miejsca lub stosować w przypadku bólu ucha czy kataru - wystarczy uformować kulkę z zerwanego liścia i włożyć ją ostrożnie i płytko do nosa lub ucha.

Możemy również pić napary z anginki - wystarczy zalać kilka świeżych liści wrzątkiem i zaparzać pod przykryciem przez ok. 15 minut. Świetnie sprawdzi się jako płukanka przy problemach z gardłem lub napar, który możemy pić, aby poprawić odporność organizmu.

Olejek z geranium natomiast pomoże przede wszystkim w walce z przeziębieniem i grypą. Możemy dodać go do kąpieli, stosować w kominku do aromaterapii lub w nebulizatorze.

Zdjęcie Anginka jest też przydatna w czasie opryszczki / 123RF/PICSEL

Jak zrobić olejek z geranium w domu?

Przygotowanie olejku z geranium nie jest trudne. Należy zaopatrzyć się w świeże listki rośliny, olejek bazowy (np. oliwę z oliwek lub oliwkę kosmetyczną), słoik oraz buteleczki z ciemnego szkła. Jak zrobić olejek z geranium? Należy bardzo delikatnie umyć listki w zimnej wodzie i osuszyć je ręcznikiem papierowym, następnie zmiażdżyć aż puszczą sok i odstawić na parę godzin. Później trzeba przełożyć je do słoika i dodać oliwkę, w proporcji 1:1. Zakręcamy słoik.

Taką mieszankę odstawiamy na dwa tygodnie w ciemne miejsce. Jeśli chcemy wzmocnić zapach - dodajemy kolejne rozdrobnione dokładnie listki. Po dwóch tygodniach przelewamy gotowy olejek przez gazę do ciemnych buteleczek.

Przeczytaj też:



Polskie afrodyzjaki - pobudzające rośliny z sadów i ogrodów



Kontrowersyjna dieta Dukana. Stosować miała ją nawet księżna Kate!



Dlaczego w kluskach śląskich trzeba zrobić wgłębienie?



* * *



Zobacz więcej: