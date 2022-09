Jak obniżyć cholesterol domowym sposobem? Pomoże jedna szklanka dziennie!

Spis treści: 01 Problem z cholesterolem ma około 20 mln Polaków

Problem z cholesterolem ma około 20 mln Polaków

Cholesterol to składnik niezbędny do odpowiedniego funkcjonowania naszego ciała. Lipid z grupy steroidów jest podstawowym budulcem błon komórkowych, stabilizuje pracę komórek nerwowych, bierze też udział w produkcji kwasów żółciowych, hormonów steroidowych oraz witaminy D. Niestety, jego nadmiar we krwi, czyli hipercholesterolemia, prowadzi do wielu groźnych powikłań, chorób sercowo-naczyniowych, zawałów serca czy udarów. Według najnowszych danych problem z cholesterolem ma około 20 mln Polaków. Większość z nich nie robi z tym nic lub robi niewiele. Jak podkreślają lekarze, hipercholesterolemia powinna być leczona nie tylko u osób starszych, gdyż bywa szkodliwa także dla ludzi w średnim wieku.

Prawidłowy poziom cholesterolu

Poziom cholesterolu w organizmie określany jest na podstawie badania krwi - lipidogramu nazywanego też profilem lipidowym. W skład cholesterolu wchodzą lipoproteiny LDL (o niskiej gęstości), określane jako "zły cholesterol" oraz HDL (o wysokiej gęstości), czyli potocznie "dobry cholesterol".

W ramach lipidogramu sprawdza się:

poziom cholesterolu całkowitego

poziom LDL

poziom HDL

nie-HDL (stosunek HDL do LDL)

poziom trójglicerydów

U każdego norma czy też prawidłowy poziom cholesterolu będą nieco inne, jako że nasze organizmy i ich potrzeby różnią się od siebie. Istnieją jednak ogólno przyjęte normy, których przekroczenie powinno zwrócić naszą uwagę. Wyniki profilu lipidowego podawane są w miligramach na decylitr, a normy wynoszą:

Cholesterol całkowity: 125-200 mg/dl (niektórzy uznają, że wynik powyżej 190 to już poziom podwyższony)

125-200 mg/dl (niektórzy uznają, że wynik powyżej 190 to już poziom podwyższony) HDL: więcej niż 50 mg/dl

więcej niż 50 mg/dl LDL: mniej niż 100 mg/dl u osób z dużym ryzykiem chorób serca i mniej niż 115 u pozostałych

mniej niż 100 mg/dl u osób z dużym ryzykiem chorób serca i mniej niż 115 u pozostałych nie-HDL: mniej niż 100 mg/dl u osób z chorobą wieńcową, chorobami nerek i cukrzycą, mniej niż 130 u osób w grupie ryzyka, mniej niż 145 u pozostałych

mniej niż 100 mg/dl u osób z chorobą wieńcową, chorobami nerek i cukrzycą, mniej niż 130 u osób w grupie ryzyka, mniej niż 145 u pozostałych Trójglicerydy: mniej niż 150 mg/dl

Dlaczego trzeba obniżyć poziom cholesterolu

Zdrowie Masz za wysoki cholesterol? Wykonuj ten prosty "test ręki"! Lekarze nie mają wątpliwości, że podwyższony poziom cholesterolu to poważny problem i obciążenie dla organizmu, które prowadzi do wielu groźnych chorób i zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu. Związek ten jest bezpośrednio powiązany z występowaniem ChSN, czyli chorób naczyniowo-sercowych: dławicy piersiowej, zawału serca czy udaru mózgu. ChSN od lat stanowi główną przyczynę zgonów na świecie.

Zdjęcie Cholesterol prowadzi do odkładania się złogów w tętnicach / 123RF/PICSEL

Wysoki cholesterol prowadzić może także do wystąpienia arteriosklerozy, czyli miażdżycy, oraz choroby tętnic obwodowych (Peripheral arterial disease, w skrócie PAD), co z kolei może mieć bardzo poważne konsekwencje dla naszego zdrowia, między innymi w postaci wspomnianych chorób sercowo-naczyniowych. Skończyć się mogą jednak nie tylko udarem czy zawałem, ale także niedokrwieniem kończyn i ich amputacją.

Jak szybko obniżyć poziom cholesterolu?

Sposoby na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi są powszechnie znane i nie należą do zbyt skomplikowanych. Kluczem jest jednak regularność, konsekwencja i przede wszystkim zmiana trybu życia. Jest to bowiem proces długotrwały i o ile na rynku farmaceutycznym dostępne są leki skutecznie obniżające cholesterol, o tyle bez odpowiedniego podejścia względem codziennej aktywności, diety czy odstawienia używek, nie uzyskamy odpowiedniego efektu.

Poza lekami i ogólnymi zmianami w stylu życia warto wspomóc cały proces naparami oraz sokami warzywnymi i owocowymi. Szybki efekt jest możliwy, ale tylko pod warunkiem zastosowania się do wszystkich zaleceń.

Sposoby na obniżenie cholesterolu:

Aktywność fizyczna

Dieta (zamiana tłuszczów zwierzęcych na roślinne, mniej tłustego mięsa i jego przetworów, tłustych serów, więcej warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych i pełnoziarnistych produktów zbożowych)

Obniżenie masy ciała

Zrezygnowanie z palenia

Ograniczenie alkoholu

Leki (między innymi statyny)

Picie naparów i soków obniżających cholesterol

Co pić, aby obniżyć cholesterol

Picie naparów, herbat ziołowych oraz soków pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Należy podkreślić, że stosując tylko ten sposób, nie uda się skutecznie zwalczyć problemu z hipercholesterolemią.



Zdjęcie Napar z pokrzyw pomaga na cholesterol / Mint Images RF batch 30 / East News

Jeśli jednak chcemy wspomóc i przyspieszyć cały proces, można włączyć do codziennej diety herbaty i napary z:

pokrzywy

ostropestu plamistego

karczocha zwyczajnego

kozieradki pospolitej

Zdjęcie Napary pomogą obniżyć poziom cholesterolu / 123RF/PICSEL

Aby obniżyć cholesterol, zaleca się także dodawanie do potraw:

lucerny siewnej (dostępna w postaci sproszkowanej)

imbiru lekarskiego

czosnku pospolitego

Często polecanym rozwiązaniem są także soki owocowe i warzywne. Te można spokojnie przygotować samemu w domu ze składników dostępnych w większości sklepów.

Soki warzywne na obniżenie cholesterolu

Istnieje wiele przepisów na soki z warzyw, które mogą obniżyć cholesterol. Najlepsze będą te świeżo wyciśnięte za pomocą sokowirówki lub wyciskarki. Jeśli tylko posiadacie w domu taki sprzęt, możecie bez problemu przyrządzić prozdrowotną miksturę. Poniżej podajemy listy składników.

Sok pomidorowo-selerowy na cholesterol

dwa pomidory

dwie łodygi selera naciowego

dwa liście jarmużu

trzy natki pietruszki

ząbek czosnku

łyżka oliwy z oliwek

Sok ze szpinaku i jarmużu na cholesterol

garść liści szpinaku

garść liści jarmużu

pół cytryny

łyżka stołowa soku z karczocha

łyżeczka miodu

Sok buraczano-marchwiowy na cholesterol

burak

pół marchewki

pół jabłka

Zdjęcie Soki przygotujesz bez problemu w domu / 123RF/PICSEL

Soki owocowe na obniżenie cholesterolu

Podobnie jak w przypadku soków warzywnych, możemy własnymi siłami przyrządzić smaczne soki owocowe, które pomogą obniżyć poziom cholesterolu we krwi.

Sok z pomarańczy i granatu na cholesterol

pomarańcza

50 ml soku z granatu

jabłko

Sok winogronowy na cholesterol

kiść czerwonych winogron

dwa jabłka

marchew

pół pomarańczy

Sok jagodowo-imbirowy na cholesterol