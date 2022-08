Spis treści: 01 Cholesterol LDL i HDL. Co warto wiedzieć?

Czym właściwie jest cholesterol? To związek tłuszczowy wytwarzany przez organizm i częściowo dostarczany mu wraz z pożywieniem (w pokarmach pochodzenia zwierzęcego). Cholesterol jest niezbędny w procesach budowy błon komórkowych. Reguluje trawienie i sprawia, że witamina D znacznie lepiej się przyswaja.

Cholesterol LDL i HDL. Co warto wiedzieć?

Mimo wymienionych wyżej pozytywnych funkcji cholesterolu, ten związek nie cieszy się dobrą sławą. Cholesterol często określa się mianem cichego zabójcy. Dlaczego?

Cholesterol LDL, który potocznie nazywa się także "złym" cholesterolem, może latami odkładać się na wewnętrznych ścianach naczyń krwionośnych, jednocześnie zaburzając pracę serca i stopniowo doprowadzając do groźnych powikłań zdrowotnych. Jednak warto pamiętać, że cholesterol ma także dobrą postać, określaną jako HDL. Do zadań tej substancji należy transport cząsteczek cholesterolu LDL z tkanek organizmu do wątroby, gdzie są metabolizowane.

Zdjęcie Dobry cholesterol usuwa złogi z tętnic, zapobiegając tym samym miażdżycy / 123RF/PICSEL

Poziom cholesterolów LDL i HDL powinien utrzymywać się na odpowiednim poziomie - wówczas organizm pracuje sprawnie, a my czujemy się dobrze. Według ogólnodostępnych norm cholesterol LDL nie powinien przekraczać granicy 135 mg/dl. Z kolei optymalny poziom cholesterolu HDL w przypadku kobiet wynosi nie mniej niż 55-45 mg/dl. W przypadku mężczyzn jest to natomiast 55 mg/dl.



Jeśli stosunek cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL wynosi więcej niż 5, powinniśmy zacząć działać. Wówczas warto przede wszystkim zastanowić się nad zmianą nawyków żywieniowych. W pierwszej kolejności zaleca się zastąpić tłuszcze zwierzęce (które są źródłem cholesterolu LDL) tłuszczami roślinnymi. Warto także zadbać, by codzienny jadłospis zawierał optymalną porcję świeżych warzyw oraz owoców. Do zbilansowanej diety warto dołączyć także aktywność fizyczną - na przykład regularne spacery, wycieczki rowerowe czy pływanie.

Jeśli zależy nam na szybkim wyrównaniu poziomu cholesterolu, możemy zastosować także domowe nalewki, które regulują ciśnienie tętnicze i oczyszczają krew. Oto kilka przydatnych przepisów.

Sposoby na obniżenie "złego" cholesterolu: Nalewka z mahonii

Mahonia to krzew, który w Polsce występuje powszechnie. Możemy spotkać go w parkach, często zdobi także ogrody. Dorasta do około metra wysokości. Charakteryzuje się maleńkimi żółtymi kwiatami i ciemnozielonymi, błyszczącymi, skórzastymi liśćmi. Mahonia jest wyjątkowo zdobna. Nie każdy jednak wie, że ten okazały i prosty w uprawie krzew odznacza się także wieloma właściwościami prozdrowotnymi.

Owoce mahonii są bezpieczne - bez obaw można je jeść i wykorzystywać w kuchni. Zawierają szereg dobroczynnych związków. Są bogate między innymi w witaminę C oraz kwas chlorogenowy. Zawierają także berberynę, której przypisuje się właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i hipoglikemiczne. Berberyna nie tylko obniża poziom glukozy we krwi, ale także wpływa na ilość lipidów w krwiobiegu. Reguluje ciśnienie tętnicze.

Zdjęcie Wytwarzanie nalewek ma w Polsce długą tradycję / 123RF/PICSEL

Mahonia jest sprzymierzeńcem w walce ze "złym" cholesterolem LDL. Z tej rośliny możemy tworzyć korzystne dla zdrowia nalewki. Jak?

Nalewka z mahonii - przepis

Sposób przygotowania nalewki z mahonii jest prosty. Wystarczy, że zamrozimy owoce mahonii (nieco ponad połowę słoika). Posłodzimy je ośmioma łyżkami miodu i zalejemy alkoholem. Miksturę musimy odstawić w zaciemnione miejsce na około miesiąc. Po tym czasie powinniśmy odcedzić nalewkę i nieco ją dosłodzić. Później znów zostawiamy miksturę w ciemnym miejscu - najlepiej na kilka tygodni.

Tak przygotowana nalewka z mahonii jest gotowa do spożycia.

Zdjęcie Mahonię pospolitą można spotkać w parkach i na miejskich placach / 123RF/PICSEL

Nalewka na wysoki cholesterol: Przetacznikowa

Przetacznik leśny to roślina, która występuje w wielu regionach Polski. To bylina, której prozdrowotne właściwości od wieków znajdują zastosowanie w medycynie ludowej. Przetacznik leśny charakteryzuje się drobnymi liliowymi kwiatami i pokładającymi się łodygami.

Kwiaty przetacznika zbiera się w kwietniu - to część rośliny, którą wykorzystuje się w ziołolecznictwie najczęściej. Przetacznik działa moczopędnie, ułatwia trawienie i oczyszcza krew z cholesterolu. Można tworzyć z niego aromatyczny napar lub prozdrowotną nalewkę.

Nalewka z przetacznika - przepis

Aby w domowych warunkach wykonać nalewkę z przetacznika, musimy zalać kilka łyżek rozdrobnionego ziela około 500 ml wódki (zawierającej 40 proc. alkoholu). Po 10 dniach w ciemnym, ciepłym miejscu nalewka będzie prawie gotowa. Wystarczy, że przefiltrujemy ją, aby uzyskać przejrzystą konsystencję.

Zdjęcie Przetacznik leśny / 123RF/PICSEL

Tak obniżysz poziom "złego" cholesterolu: Nalewka grejpfrutowa

Grejpfrut także może pomoc w obniżeniu poziomu "złego" cholesterolu LDL. To drzewo cytrusowe naturalnie nie występuje w Polsce, jednak do wykonania prozdrowotnej mikstury z grejpfrutów bez obaw możemy wykorzystać owoce dostępne w sklepach.

Sok z grejpfruta zawiera szereg dobroczynnych składników odżywczych.

Jest źródłem witamin: C, E, A, a także witamin z grupy B

Zawiera: kwas foliowy, flawonoidy, karotenoidy oraz minerały, takie jak: fosfor, wapń, żelazo, magnez, cynk.

Aby obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL, możemy pić świeży sok z grejpfrutów. Znacznie mocniejsze działanie prozdrowotne w tym zakresie wykazuje jednak nalewka z tego egzotycznego owocu. Wystarczy, że do litra soku dolejemy litr spirytusu. Miksturę powinniśmy zostawić na około tydzień. Po tym czasie będzie gotowa.

Nalewkę grejpfrutową przed wypiciem warto rozcieńczyć przegotowaną wodą.

Zdjęcie Aby obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL, możemy pić świeży sok z grejpfrutów / 123RF/PICSEL

Nalewka czosnkowa: szybki sposób na zdrowie

Czosnek znany jest ze swojego prozdrowotnego działania. Jest źródłem fosforu, wapnia, cynku, a także selenu. Zawiera witaminy z grupy B, witaminę C oraz allicynę, czyli organiczny związek siarki o silnym działaniu bakteriobójczym.

Nalewka czosnkowa to znany sprzymierzeniec w walce ze "złym" cholesterolem. Oczyszcza żyły i minimalizuje ryzyko wielu chorób układu krążenia. Wykonanie tej mikstury jest banalnie proste.

Jak przygotować nalewkę czosnkową?

Wystarczy, że obrany i przeciśnięty przez praskę czosnek (około 10 g) zalejemy spirytusem. Dobroczynną miksturę powinniśmy przechowywać w ciemnym i suchym miejscu przez około 10 dni. Po tym czasie odcedzamy płyn od rozdrobnionych resztek czosnku (możemy w tym celu użyć gazy). Gotową nalewkę powinniśmy odstawić na około cztery dni, by się ustabilizowała. Po tym czasie nalewka jest gotowa.

