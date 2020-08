Jak przyspieszyć metabolizm?

Metabolizm to nic innego jak przemiana materii i energii. Jego naturalne tempo jest uwarunkowane genetycznie, jednak istnieje wiele sposobów, by na nie wpłynąć. Jak zatem możemy je podkręcić?

Zdjęcie Tempo metabolizmu zależu od indywidualnych predyspozycji oraz wieku. Ale możemy na nie wpłynąć! /123RF/PICSEL

Czym jest metabolizm?

Metabolizm to ogół reakcji biochemicznych i energetycznych zachodzących w organizmie, które mają na celu potrzymanie procesów życiowych. Wszystkie składniki odżywcze, dostarczane do organizmu wraz z pożywieniem, w około 50 proc. są zużywane do podtrzymania prawidłowego funkcjonowania narządów wewnętrznych. Reszta powstałej na skutek przemian metabolicznych energii ulega spaleniu lub odkłada się w postaci tłuszczu.



Przemiany dzielimy w zależności od kierunku metabolizmu na anabolizm i katabolizm.



Anabolizm to reakcje syntezy, czyli łączenia wszystkich niskoenergetycznych substratów w celu wytworzenia wysokoenergetycznego produktu, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przemiany anaboliczne wymagają dostarczenia energii - są to reakcje endoergiczne, do których należą m.in.: synteza białka, hemosynteza czy fotosynteza.



Katabolizm jest odwrotnością anabolizmu. Są to reakcje rozpadu wysokoenergetycznych substratów, podczas których wytwarzana jest energia. Ta energia jest później wykorzystywana np. do utrzymania temperatury ciała lub do przebiegu innych ważnych procesów życiowych. Kataboliczną reakcją rozpadu jest m.im. trawienie i oddychanie.



Co ważne, metabolizm to proces, który zachodzi bez przerwy, ponieważ umożliwia on podtrzymanie funkcji życiowych.

Jak stłumić apetyt i podkręcić przemianę materii? 1 / 10 Jeszcze nigdy nadwaga nie była tak powszechnym problemem. Symbolem naszej bezradności jest rosnąca liczba operacji, podczas których chirurgicznie próbujemy powstrzymać otyłość. Mowa o zabiegach podwiązywania, balonikowania czy zmniejszania żołądka. Jak skutecznie walczyć z własnymi słabościami? Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że schudnięcie wymaga cierpliwości. Zrzucenie dużej wagi w bardzo krótkim czasie zawsze prowadzi do efektu jo-jo. Optymalne tempo chudnięcia wynosi od 1 do 2 kg miesięcznie. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Od czego zależy tempo metabolizmu?

Reklama

Wiemy już czym tak naprawdę jest metabolizm, ale od czego zależy tempo tych skomplikowanych przemian?



Tempo metabolizmu zależy przede wszystkim od:

wieku;

fazy rozwojowej;

płci;

stanu zdrowia;

pory dnia i roku.





Wiek stanowi w przypadku przemian materii kluczowy czynnik. Im jesteśmy starsi, tym wolniejszy staje się nasz metabolizm. Dodatkowo procesy metaboliczne u kobiet przebiegają zazwyczaj wolniej niż u mężczyzn. Tempo tych przemian jest również zależne od stresu oraz ilości i jakości snu.

Sposoby na przyspieszenie metabolizmu

Czy należy po prostu pogodzić się z tym, że mamy wolniejszy metabolizm? Niekoniecznie! Badania naukowe dowodzą, że w 50 proc. jego tempo zależy od nas samych. Co zatem zrobić, żeby przyśpieszyć metabolizm?



Regularne spożywanie posiłków

Nie bez powodu zalecane jest spożywanie 4-5 posiłków dziennie, w równych odstępach czasowych - mniej więcej co 3-4 godziny. Dzięki temu nasz organizm będzie stale utrzymywany na "wysokich obrotach". Ważne jest też nieprzejadanie się. Lepiej jeść mniejsze porcje, a częściej.