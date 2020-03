Jak uniknąć udaru? Zadbaj o dietę bogatą w błonnik

To, że dieta ma wpływ na to, jaką mamy kondycję, jest oczywiste. Mniej jednak to, dlaczego w przypadku niektórych chorób, ten wpływ jest jednak znacznie mniejszy. Tej zależności przyjrzeli się badacze.

Zdjęcie Dietę bogatą w błonnik powinni stosować przede wszystkim seniorzy /123RF/PICSEL

Udar jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Udar niedokrwienny występuje, gdy zakrzep krwi blokuje tętnicę dostarczającą krew do mózgu lub tworzy się gdzie indziej w ciele i przemieszcza się do mózgu, gdzie blokuje przepływ krwi. Do udaru krwotocznego dochodzi, gdy w mózgu występuje krwawienie, które uszkadza pobliskie komórki.



Około 85 proc. udarów ma charakter niedokrwienny, natomiast 15 proc. - krwotoczny.

Większość dotychczasowych badań analizowała związek pomiędzy jedzeniem a obiema odmianami udaru mózgu łącznie lub koncentrowała się wyłącznie na udarze niedokrwiennym. Natomiast autorzy nowego badania, które objęło ponad 418 000 osób w dziewięciu krajach europejskich analizowali osobno wpływ diety na udar niedokrwienny i udar krwotoczny.

Chociaż wyższe spożycie owoców, warzyw, błonnika, mleka, sera lub jogurtu wiązało się z niższym ryzykiem udaru niedokrwiennego, nie miało istotnego związku z niższym ryzykiem udaru krwotocznego. Natomiast większe spożycie jaj wiązało się z wyższym ryzykiem udaru krwotocznego, ale nie udaru niedokrwiennego.



- Najważniejszym odkryciem jest to, że wyższe spożycie zarówno błonnika pokarmowego, jak i owoców oraz warzyw było silnie związane z niższym ryzykiem udaru niedokrwiennego, co potwierdza obecne wytyczne europejskie. Należy zalecić ogółowi społeczeństwa zwiększenie spożycia błonnika oraz owoców i warzyw, o ile nie spełniają już tych wytycznych - powiedziała dr Tammy Tong z University of Oxford (Wielka Brytania).

- Nasze badanie podkreśla także znaczenie oddzielnego badania podtypów udaru mózgu, ponieważ powiązania dietetyczne różnią się w przypadku udaru niedokrwiennego i krwotocznego i są zgodne z innymi dowodami, które pokazują, że inne czynniki ryzyka, takie jak poziom cholesterolu lub otyłość, również inaczej wpływają na dwa podtypy udaru mózgu - dodała.