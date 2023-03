Kogel mogel to prosty i smaczny deser na bazie surowych żółtek jaj utartych z cukrem. Fani tego przysmaku dodają także czasem do niego białka ubite na pianę, sok z cytryny, kakao lub bitą śmietanę. Dorośli smakosze mogą dolać do niego także trochę rumu.

Kogel mogel pojawił się w Polsce w XVII wieku i jest prawdopodobnie pochodzenia żydowskiego. Ogromną popularność zdobył w PRL-u jako dziecięcy przysmak o dużej wartości odżywczej. Choć w późniejszych latach postrzegany był jako słodka, niezdrowa, kaloryczna bomba, to ostatnio znów cieszy się rosnącym powodzeniem.

Reklama

Kogel mogel to bowiem nie tylko deser - najnowsze wyniki badań dowodzą, że jest zdecydowanie zdrowszy niż myśleliśmy!

Kogel mogel wraca do łask! Ma silne działanie antyrakowe

Naukowcy z University of Alberta w Kanadzie przebadali kurze jaja w kontekście ich przeciwnowotworowego działania. Badania wykazały, że w żółtkach pochodzących od kur karmionych zbożem znajdziemy tryptofan i tyrozynę - dwa aminokwasy o silnie przeciwutleniającym działaniu. Zapobiegają one powstawaniu wolnych rodników, mają więc działanie przeciwnowotworowe, a dodatkowo chronią też serce i układ nerwowy.

Wysoka zawartość tych składników utrzymuje się w żółtku nawet do 6 tygodni!

Zdjęcie Kogel mogel popularność zyskał w PRL-u / 123RF/PICSEL

Naukowcy udowodnili, że w dwóch żółtkach jaj znajdziemy więcej tyrozyny i tryptofanu niż w jabłku! Ponieważ jednak obróbka termiczna znacznie zmniejsza prozdrowotne właściwości żółtka (nawet o połowę!), to warto spożywać je na surowo. Oczywiście przed rozbiciem jaj należy je dokładnie umyć w ciepłej wodzie.

Wspomniane aminokwasy o silnie antynowotworowym działaniu to nie jedyne cenne składniki, jakie znajdziemy w żółtkach jej. Są one bowiem także źródłem:

witaminy A

witaminy E

witaminy D

witaminy K

witamin z grupy

potasu

fosforu

sody

żelaza

wapnia

miedzi

magnezu

selenu

cynku

beta karotenu

luteiny

Można więc zaryzykować stwierdzenie, że w żółtku jaja znajdziemy wszystkie witaminy i minerały, niezbędne do utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Kultowy deser z PRL-u powinien więc na stałe zagościć w naszej diecie. Osoby, które boją się dużej ilości cukru, mogą zastąpić go ksylitolem lub np. syropem z agawy.

Zobacz również:

Wszystko, co musisz wiedzieć o jajkach