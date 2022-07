Spis treści: 01 Kwiaty lipy - źródło wartościowych składników

02 Syrop z kwiatów lipy: Właściwości

03 Syrop z kwiatów lipy: Zastosowanie

04 Przepis na syrop z kwiatów lipy

05 Syrop z kwiatów lipy: Wykonanie

Kwiaty lipy - źródło wartościowych składników

Kwiaty lipy kwitną na przełomie czerwca i lipca. Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z ich leczniczych właściwości. Dlaczego kwiaty lipy są dla nas dobre? To cenne źródło wartościowych składników. Lipa zawiera m.in.:

witaminę C oraz PP

sole mineralne

kwasy organiczne

garbniki, śluzy,

fitosterole, flawonoidy

olejki eteryczne

Czytaj także: Domowe sposoby na ból głowy



Reklama

Syrop z kwiatów lipy: Właściwości

Syrop z kwiatów lipy doskonale sprawdzi się jako preparat na poprawę odporności naszego organizmu, dzięki czemu w sezonie przeziębień będziemy rzadziej łapać infekcje. Jeśli jednak już jakaś nam się przytrafi, syrop z kwiatów lipy doskonale poradzi sobie w roli leku na przeziębienia oraz infekcje górnych dróg oddechowych. Choć nie jest to popularne zastosowanie syropów, napar z kwiatów lipy można stosować także przy gorączce, ponieważ posiada właściwości napotne.

Kwiatostan lipy ma także inne działania, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę. Działa m.in. uspokająco, może też nieznacznie obniżyć ciśnienie krwi.



Zobacz także: Jak przygotować domowy syrop na przeziębienie i kaszel?

Syrop z kwiatów lipy: Zastosowanie

Syrop z kwiatów lipy można stosować przede wszystkim jako środek pomocy przy przeziębieniu. Jeśli jednak w chłodny jesienny wieczór najdzie nas ochota na gorącą herbatę, warto dolać odrobinę syropu z kwiatów lipy, który urozmaici jej smak. Ponieważ syrop jest słodki, można wykorzystać go także jako składnik deserów. Koniecznie sprawdźcie także, jak dobrze pasuje do naleśników oraz jako polewa do lodów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Syrop na ból gardła Polsat

Przepis na syrop z kwiatów lipy

Zdjęcie Do przygotowania syropu potrzebujemy świeżych kwiatów lipy / 123RF/PICSEL

Do przygotowania syropu z lipy potrzebujesz jej kwiatów, które należy zbierać z dala od zanieczyszczeń. Nie mogą zatem pochodzić z drzew w pobliżu dróg, domów opalanych piecem węglowym oraz pryskanych pól uprawnych. Co więcej, kwiaty muszą być świeże. Jeśli zostały zebrane więcej niż 3 dni przed dniem przygotowania syropu, nie nadają się. Ich żywotność można zachować dzięki tymczasowemu przechowaniu w zamrażarce. Oprócz tego należy się zaopatrzyć w cytrynę lub jej sok, cukier oraz wodę.

Sprawdź również: 7 naturalnych syropów, które warto mieć w swojej apteczce

Syrop z kwiatów lipy: Wykonanie

Przygotowanie syropu z kwiatów lipy należy zacząć od rozłożenia ich na papierze i poczekać godzinę lub dwie, aby wyszły z nich wszystkie owady. W tym czasie zagotowujemy blisko litr wody, dosypujemy do gotującego się wrzątku 700 gramów cukru, a na koniec wlewamy sok z jednej cytryny.

Kwiaty przekładamy do dużego słoika, najlepiej litrowego i od razu zalewamy gorącym syropem. Słoik odstawiamy na dwa dni. Po czym miksturę należy przecedzić, przelać do mniejszych słoików i pasteryzować przez około 20 minut.