Kapusta surowa, kiszona, gotowana - która przyniesie najwięcej korzyści?

Kapusta: myślisz, że wiesz o niej wszystko?

Tak oswoiliśmy dania z kapustą w roli główniej, że czasem - choć bywa ich głównym składnikiem - staje się tłem. Kto wymieni kapustę jako pierwszą, opisując bigos? Raczej niewielu. Nie doceniamy jej walorów odżywczych. Warto to zmienić i zacząć świadomie korzystać z tego relatywnie taniego i powszechnie dostępnego warzywa.

Pytani o kapustę bez zająknięcia odpowiemy, że jest biała i czerwona. Czasem ktoś przypomni sobie o istnieniu pekińskiej. O pak choi (kapusta chińska) pamiętają nieliczni, choć w Polsce nie ma kłopotu z jej dostępnością. Tymczasem kapusta występuje w aż 38 gatunkach.



Reklama

Dlaczego uważana jest za ciężkostrawną? Przyczyną najczęściej nie jest sama kapusta, ale produkty, z którymi jest podawana. Lubimy ją zestawiać z ciężkostrawnymi mięsami i tłustymi sosami. Trudno oczekiwać, że po takiej uczcie brzuch będzie "lekki".

Unikatowa witamina U. Znajdziesz ją w kapuście

O walorach odżywczych kapusty można by pisać bez końca. To warzywo ma niemal wszystkie witaminy i szereg cennych dla zdrowia minerałów. Pozyskamy z niej korzystną dla odporności witaminę C i dwa inne silne antyoksydanty - witaminę A i E. Zawiera liczne witaminy z grupy B (w tym kwas foliowy) oraz trudno osiągalną witaminę K, tę o właściwościach przeciwkrwotocznych.



Jako jeden z nielicznych produktów spożywczych, kapusta może się pochwalić zawartością unikatowej witaminy U. To najlepsza naturalna ochrona dla śluzówek przewodu pokarmowego. Sok z surowej kapusty jest zalecany przy wszelkich podrażnieniach w obrębie narządów zaangażowanych w procesy trawienne, z naciskiem na żołądek i jelita.

Zdjęcie Przy problemach z tarczycą lepiej unikać częstego spożywania kapusty / 123RF/PICSEL

Kłopot w tym, że sok nie jest przesadnie smaczny. Wypicie "czystego" bywa wyzwaniem dla największych twardzieli. Żeby sobie go zupełnie nie obrzydzić, warto połączyć ze świeżym sokiem z marchwi czy ogórka. Kuracja nie będzie smakowała jak najbardziej wyszukana delicja, ale jest skuteczna, nawet przy chorobie wrzodowej. Sok z kapusty sprzyja regeneracji śluzówek i zapobiega podrażnieniom.

Kapusta a profilaktyka nowotworów

Oprócz szeregu witamin kapusta jest skarbnicą rutyny i licznych związków o działaniu przeciwnowotworowym. Obok wspomnianych już witamin A, C i E, zawiera też sulforafan, izotiocyjaniany i indolo-3-karbinol (I3C). Ten zestaw daje kapuście siłę do nokautowania wolnych rodników i mocne właściwości przeciwnowotworowe.

Kapusta: przeciw wirusom i bakteriom

Znajdziemy w niej również duże dawki wapnia, potasu, żelaza i magnezu. Żelazo, w duecie z witaminą K, zadba o lepszą jakość krwi. Wapń wzmocni kości i zęby, a potas i magnez - serce.



Korzyści z włączenia kapusty do jadłospisu możemy odczuć na każdym poziomie. Kapusta wzmacnia odporność, ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Sprzyja usuwaniu złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Odtruwa. Jest niskokaloryczna, o ile nie serwujemy jej z tłustym sosem lub mięsem. Warzywo zawiera również siarkę, co można wyraźnie poczuć w trakcie gotowania. Ten pierwiastek ma korzystny wpływ na urodę. Wzmacnia komórki skóry, odżywia włosy i paznokcie.

Zdjęcie Sok z kapusty nie wszystkim smakuje, ale warto się do niego przekonać / 123RF/PICSEL

Kapusta: surowa, kiszona czy gotowana?

Najwięcej zyskamy jedząc surową i pijąc jej sok. Obróbka termiczna unicestwia znaczną część substancji odżywczych.

Ogromne zasługi dla zdrowia ma również kiszona kapusta i jej sok. Przed wiekami była obowiązkowym wyposażeniem statków. Z jej pomocą walczono ze szkorbutem i szeregiem innych dolegliwości. Sok z kiszonej kapusty ma dobroczynny wpływ na mikroflorę jelitową. Dba o utrzymanie jej w optymalnej formie i pomaga odbudować, jeśli doszło do uszkodzeń. A zdrowa flora jelitowa to nie tylko lepszy metabolizm, ale też wzmocnienie odporności. Warto pić go na czczo.

Przeciwwskazania: kto nie powinien jeść kapusty?

Choć surowa jest cenniejsza niż gotowana, nie każdy może ją w tej postaci spożywać. Kapusta bywa kłopotliwym produktem dla osób żyjących z jelitem drażliwym i kobiet ciężarnych. Może sprzyjać wzdęciom i powodować dyskomfort trawienny. Warto wówczas zjadać ją w mniejszych porcjach, a jeśli dolegliwości nie ustąpią, spróbować kapusty gotowanej lub pieczonej. Można dodać do niej trochę kminku.

Z uwagi na zawartość substancji wolotwórczych, kapusta nie jest wskazana przy schorzeniach tarczycy. Zmniejsza przyswajanie jodu.

Ewa Koza, mamsmak.com

***

Zobacz również:

Przez tydzień piła zalewę z ogórków konserwowych. Oto wynik "testu"

Kapusta zasmażana - tylko z tego przepisu

Sok z kapusty: Lekarstwo na 100 chorób i ochrona przed rakiem jelit