Spis treści: 01 Jak wygląda krwawnik pospolity?

02 Czy krwawnik pospolity jest trujący?

03 Na co pomaga krwawnik pospolity?

04 Krwawnik pospolity - sekret kojącej kąpieli

05 Nalewka z krwawnika pospolitego

Jak wygląda krwawnik pospolity?

Krwawnik pospolity to gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występujący na całym obszarze Polski, a jego długość może osiągać nawet 80 cm. Krwawnik pokryty jest delikatnymi włoskami, ma długie pierzastosieczne liście. Roślina posiada kwiaty i owoce o białawej barwie. Kwitnie od lipca do października i nie jest wymagająca względem jakości gleby i warunków atmosferycznych, dlatego można ją spotkać na terenie całego kraju.

Zdjęcie Roślina kwitnie od lata do jesieni / 123RF/PICSEL

Czytaj również: Zbieraj pokrzywę w kwietniu - nie pożałujesz

Reklama

Czy krwawnik pospolity jest trujący?

Należy pamiętać, że spożywanie surowego, nieprzetworzonego krwawnika może grozić zatruciem, a klasycznym przykładem takiego stanu rzeczy jest wysypka, bóle głowy i złe samopoczucie. Ponadto nie zaleca się podawania ziela krwawnika dzieciom poniżej dwunastego roku życia.

Sprawdź: Trujące rośliny ogrodowe

Na co pomaga krwawnik pospolity?

Stosowanie krwawnika pospolitego polecany jest przy bólach menstruacyjnych, ponieważ ma działanie rozkurczowe. Roślina polecana jest także przy problemach z niepłodnością i przy menopauzie - a to z uwagi na zawarte w krwawniku fitoestrogeny. Posiada właściwości uspokajające, a ponadto jest niezwykle przydatny w leczeniu problemów skórnych.

Krwawnik pospolity pomaga także w gojeniu się ran, przy chorobach nerek, podczas infekcji, przy zaburzeniu łaknienia i trawienia, w stanach zapalnych błon śluzowych i chorobach wrzodowych. Jest również bardzo popularny przy zwalczaniu żylaków.

Borówka brusznica – pogromca toksyn i źródło zdrowia

Zdjęcie Krwawnik pospolity można także zastosować w postaci herbatki ziołowej / 123RF/PICSEL

Krwawnik pospolity - sekret kojącej kąpieli

Krwawnik to doskonały dodatek do kąpieli, a jego użycie kojąco wpływa na skórę. Do przygotowania roztworu potrzebnego do kąpieli należy 100 gramów suszonego krwawnika zalać zimną wodą i odczekać 12 godzin. Następnie roztwór należy odcedzić i gotować na wolnym ogniu. Tak przygotowaną miksturę wlać do wanny.

Nalewka z krwawnika pospolitego

Z krwawnika pospolitego przyrządzimy leczniczą nalewkę, która, mimo że jest bardzo prosta w przygotowaniu, to wymaga od nas nieco cierpliwości. Roślinę należy zalać wódką i umieścić w ciepłym miejscu na 6 tygodni. Po tym czasie całość trzeba odcedzić i dodać kilka kropel mikstury do wody. Taką nalewkę możemy pić codziennie.

Zobacz także: Zioła dla seniora. Na odporność i dobry sen

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pachnące olejki i zioła. Mają wiele zastosowań Interia.tv