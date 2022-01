Kumkwat wzmacnia wzrok i odporność. Neutralizując toksyczne działanie wolnych rodników, chroni przed rozwojem wielu chorób cywilizacyjnych. Ma niepowtarzalny smak, wysoką wartość odżywczą i szereg właściwości zdrowotnych. O jakich mowa? Wyjaśniamy!

Kumkwat dla zdrowia oczu

Okuliści biją na alarm. Wady wzroku są diagnozowane u coraz młodszych dzieci. Nauczanie zdalne w połączeniu z długimi godzinami, jakie młodzi ludzie spędzają w wolnym czasie przed monitorami komputerów i smartfonów, zbierają żniwo - pogarszając wzrok.



Obok rozsądnego korzystania z urządzeń emitujących niebieskie światło, konieczne jest wprowadzenie do diety produktów bogatych w beta-karoten. Jego obecność w menu to najlepsza profilaktyka chorób narządu wzroku, takich jak jaskra i zaćma - problemów, z którymi w przeszłości borykali się seniorzy. Dziś, w skutek rozwoju cywilizacji, dotykają coraz młodszych ludzi.

Obok marchwi, dyni czy jarmużu, warto sięgnąć po kumkwat. Cytrus, który poza wzmocnieniem narządu wzroku, ma szereg innych właściwości dla zdrowia i cieszy się coraz większym zainteresowaniem Europejczyków. Jego korzenie sięgają Chin, ale dziś kumkwat jest uprawiany również w krajach europejskich. Prym wiedzie Grecja.

Kumkwat dla metabolizmu

Nazywany "karłowatą pomarańczą" (a także "złotą pomarańczą") kumkwat ma szereg korzyści metabolicznych. Jak większość owoców, ma odczyn alkaliczny, sprzyja więc utrzymaniu lub przywróceniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Jej zachwianie, a dokładniej zakwaszenie organizmu, jest poważnym problemem, z jakim w dobie wysokoprzetworzonej żywności, zmaga się znaczna część społeczeństwa.

Kumkwat sprzyja ruchom perystaltycznym jelit. Obecny w diecie pomoże usunąć złogi i zbędne produkty przemiany materii. Jest niezawodny w walce z zaparciami.

Zdjęcie Kumkwat dla wielu Polaków wciąż brzmi zagadkowo, ale można go kupić w naszym kraju / 123RF/PICSEL

Kumkwat w diecie cukrzycowej i odchudzającej

Choć jest słodki, nie musi być eliminowany z diety cukrzycowej. Kumkwat ma średni indeks glikemiczny (IG=40), więc diabetycy i osoby z insulinoopornością mogą korzystać z jego walorów. Oczywiście z umiarem.



Po złote owoce kumkwatu warto sięgnąć w trakcie diety odchudzającej. Jest niskokaloryczny i skuteczny w usprawnianiu procesów metabolicznych, co na etapie redukcji masy ciała ma kluczowe znaczenie. Zarówno dla efektów, jak i motywacji. Dieta odchudzająca nie może wykluczać smaku słodkiego. Trzeba tylko nauczyć się szukać jego zdrowszych źródeł.

Kumkwat dla wzmocnienia odporności i poprawy kondycji skóry

Jak każdy cytrus, kumkwat obfituje w witaminę C, nazywaną potocznie strażniczką odporności. C wzmacnia system immunologiczny do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, z którymi w sezonie jesienno-zimowym mamy do czynienia zdecydowanie częściej niż latem.

Nie ma lepszej metody na utrzymanie zdrowia od profilaktyki, którą regularnie i konsekwentnie wdrażamy w życie. Jej głównym elementem jest zbilansowana, wypełniona warzywami i owocami dieta. Zimą, gdy rodzime produkty stają się niedostępne, jak najczęściej sięgajmy po cytrusy, w tym kumkwat.

Bogactwo witaminy C daje kumkwatowi silne właściwości przeciwutleniające. Obecny w menu pomoże nie tylko w starciu z sezonowymi infekcjami. Przeciwutleniacze to najskuteczniejsza, naturalna broń, jakiej możemy użyć w walce z panoszącymi się wolnymi rodnikami. Te wyjątkowo aktywne, niesparowane elektrony sieją w ludzkim organizmie prawdziwe spustoszenie, które możemy hamować poprzez mądre wybory żywieniowe. Kumkwat nie tylko wzmacnia odporność. Zawarta w nim witamina C spowalnia przedwczesne starzenie komórek skóry i wzmacnia jej elastyczność.

Zdjęcie Nie bez powodu nazywany jest "karłowatą pomarańczą" - kumkwat przypomina tego cytrusa, ale jest znacznie mniejszy / 123RF/PICSEL

Gdzie kupić i jak jeść kumkwat?

Owoce kumkwatu są dostępne w wielu sklepach stacjonarnych i w sprzedaży internetowej. Doskonale smakują zjadane solo. Co ciekawe, choć do złudzenia przypominają małą pomarańczę, owoce kumkwatu mogą być zjadane w całości, razem ze skórką. Ta jest cieńsza i delikatniejsza niż skórka większych cytrusów.

W porównaniu z pomarańczą, kumkwat jest mniej soczysty, dlatego dobrze sprawdzi się jako dodatek do deserów, sałatek, dań na bazie makaronu, a także potraw mięsnych. Wzbogaci ich nuty smakowe i pomoże strawić posiłek.

