Lekarze znaleźli tampon po trzech miesiącach. Była bliska śmierci

Maura Higgins zmierzyła się z zespołem wstrząsu toksycznego

Uczestniczka programu "Love Island" postanowiła wyznać, że w przeszłości musiała się zmierzyć z zespołem wstrząsu toksycznego. Brytyjska celebrytka omal nie straciła życia przez tampon, który utknął w jej pochwie.

Maura Higgins w telewizyjnym show "Shopping with Keith Lemon" opowiedziała o infekcji. Jak się okazuje, tampon przykleił się do szyjki macicy i utknął w jej ciele aż na trzy miesiące. Brytyjska celebrytka omal nie straciła przez to życia.

"Rzeczywiście miałam bardzo złe doświadczenie. Nie jestem lekarzem, nie wiem wiele na ten temat, ale nie powinno się zostawiać tamponu na dłużej niż, wydaje mi się, że dziewięć godzin" - wyjaśniła.

Celebrytka dodała, że zespół wstrząsu toksycznego prowadzi do śmierci i to właśnie dlatego postanowiła podzielić się swoją historią. W ten sposób chce pokazać kobietom, jak ważne jest stosowanie tamponów zgodnie z zaleceniami. "Byłam tak chora, że nie wiedziałam, co się dzieje" - zaznaczyła.

Co to zespół wstrząsu toksycznego?

Zespół wstrząsu toksycznego to stan, który zagraża życiu i jest powodowany przez szkodliwe toksyny wytwarzane przez bakterie. Może dojść do zakażenia gronkowcem złocistym lub paciorkowcem. Najczęściej kojarzy się ze stosowaniem zbyt chłonnych tamponów i noszeniem ich przez długi czas. Niewymienianie ich w ciągu dnia sprzyja zakażeniu i może prowadzić do groźnej infekcji.

Zespół wstrząsu toksycznego nie dotyczy jednak tylko kobiet. Może dotykać także mężczyzn oraz dzieci. Do przyczyn zalicza się m.in. zakażenia skóry, tamponady nosa, zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zabiegi chirurgiczne.

Do objawów zespołu wstrząsu toksycznego zalicza się m.in. wysoką gorączkę, wysypkę, ból mięśni, wymioty, biegunkę, problemy z oddychaniem i zaburzenia akcji serca.

W związku z tym istotne jest stosowanie tamponów zgodnie z zaleceniami producenta. Najlepiej wymieniać je po maksymalnie 4-6 godzinach. W przypadku używania kubków menstruacyjnych trzeba pamiętać, by po dokładnym opróżnieniu dokładnie je czyścić, a krótko przed kolejną miesiączką wygotowywać.

