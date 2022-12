Spis treści: 01 Co na przeziębienie? W jaki sposób spożywać imbir?

02 Shot z imbiru, miodu i cytryny. Istna bomba witaminowa

03 Shot z imbiru i pomarańczy. Wersja dla wrażliwych

04 Shot z imbiru i kurkumy. Nie każdy może go spożywać

Co na przeziębienie? W jaki sposób spożywać imbir?

Okres jesienno-zimowy to czas wzmożonych infekcji. Dlatego warto właśnie wtedy zadbać o odporność naturalnymi metodami. W kuchennych produktach od lat gospodynie szukały remedium na różne schorzenia i choć wiele z nich jest tylko pomocą w farmakologicznym leczeniu i tak warto się w nie zaopatrzyć.

Jak oczyścić układ limfatyczny? Gdy dopada nas przeziębienie, często od razu sięgamy po rozgrzewające herbaty, co jest świetnym pomysłem. Jednak to nie wszystko, co możemy zrobić, by pomóc sobie w procesie zdrowienia.

W zakamarkach kuchni znajdziemy produkty, w których zawarta jest cała gama pomocnych witamin. W walce z przeziębieniem warto sięgnąć po:

cytrynę

pomarańczę

grejpfruta

imbir

miód

czosnek

maliny

kurkumę

Cytrusy, jak cytryna, pomarańcza oraz grejpfrut zawierają oczywiście witaminę C i E, a także witaminy z grupy B, beta-karoten, potas, magnez, sód i żelazo. Nic więc dziwnego w tym, że są tak pomocne w walce z przeziębieniem i budowaniu systemu odpornościowego.

Podobnie imbir jest bogaty w witaminę C, ale także K i A.



Z kolei kurkuma to przede wszystkim witaminy z grupy B, ale też tiamina, ryboflawina, niacyna i kwas foliowy.

Możemy te produkty dodawać do potraw lub właśnie do herbaty, ale także istnieje sposób na dostarczenie organizmowi większej dawki witamin zawartych w tych artykułach spożywczych.

Shot z imbiru, miodu i cytryny. Istna bomba witaminowa

Zdjęcie Imbir ma wiele właściwości leczniczych, dlatego warto go dodać do swojej codziennej diety. / 123RF/PICSEL

Doskonałym pomysłem na dostarczenie sporej dawki witamin, makro oraz mikroelementów jest zrobienie z produktów spożywczych zdrowotnych shotów. W niewielkiej dawce płynu, który spokojnie połkniemy "na raz" mieści się całe bogactwo tego, co jest najcenniejsze podczas zmagań z chorobą.

Jednym z przepisów na shot jest zmiksowanie ze sobą:

3 obranych i sparzonych wcześniej wrzątkiem cytryn



50 g świeżego i obranego imbiru

1 łyżeczki miodu

50 ml wody

Po zmiksowaniu składników przelewamy miksturę do butelki i pijemy 2-3 shoty na dobę. Shoty można spożywać z pływającymi cząsteczkami, ale kiedy jesteśmy wrażliwi na wyczuwalną teksturę płynu, warto po zmiksowaniu, a przed przelaniem go do butelki, przefiltrować go przez gazę. W obydwu wersjach napój może stać w lodówce do tygodnia.

Shot z imbiru i pomarańczy. Wersja dla wrażliwych

Zdjęcie Do najzdrowszych w kontekście profilaktyki antynowotworowej owoców należą cytrusy, a zwłaszcza pomarańcze / 123RF/PICSEL

Nie da się ukryć, że połączenie cytryny i imbiru jest dość ostrym i specyficznym smakiem. Dla tych, którzy nie są w stanie przełknąć takiej mikstury, zamiast cytryny proponujemy dodanie pomarańczy.

Wówczas zamiast 3 cytryn, parzymy jedną lub dwie dojrzałe pomarańcze, obieramy je i postępujemy jak wyżej.

Shot z imbiru i kurkumy. Nie każdy może go spożywać

Zdjęcie Napój na przeziębienie / 123RF/PICSEL

Doskonałym dodatkiem do wyżej wymienionych shotów jest także kurkuma. Do imbirowych shotów z cytryną czy pomarańczą wystarczy dodać 2 łyżeczki sproszkowanej kurkumy.

Kurkuma ma szereg zalet, o których warto pamiętać każdego dnia. Stymuluje ona odporność, obniża poziom cukru i cholesterolu, a także wspomaga oczyszczanie organizmu. Jednak nie każdy może ją spożywać. Kurkuma nie jest wskazana przy spożywaniu leków przeciwzakrzepowych, np. warfaryny oraz leków przeciwcukrzycowych, np. metforminy. Wówczas, sporządzając zdrowotne shoty. warto odpuścić sobie kurkumę.