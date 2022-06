Zamiast kupować zioła w aptece, możemy zrobić własne zapasy jak nasze babki wiele lat temu. Podczas weekendowego wypadu na łono natury warto rozejrzeć się za leczniczymi ziołami, które są na wyciągnięcie ręki. Ziołolecznictwo daje ukojenie ciału, samodzielne zbieranie roślin przyniesie spokój duszy i oczyści umysł. To same korzyści. Nie czekaj i sama wyposaż się w przydatne zioła, które pomogą ci zadbać o zdrowie i urodę.

Na te zioła warto zawrócić uwagę w czerwcu - skrzyp polny

Skrzyp polny to jedno z najbardziej rozpoznawalnych ziół leczniczych. Dodatkowo jest bardzo ceniony za swe zdrowotne właściwości. Zawiera witaminy i minerały, które pomagają przywrócić naszym włosom kondycję oraz wzmocnić je u nasady, dzięki czemu nie wypadają. Kuracja skrzypem powinna odbywać się dwa razy dziennie, żeby była skuteczna. Wystarczy że rano i wieczorem spożyjemy po szklance naparu. Skrzyp polny może także przyspieszyć wzrost naszych włosów, jeśli zastosujemy go jako płukankę na włosy.

Zdjęcie Skrzyp polny reguluje usuwanie wody z organizmu, oczyszcza z toksyn, a nawet walczy z upartym cellulitem / 123RF/PICSEL

Kwiat lipy

Zdjęcie Kwiaty lipy należy zebrać tuż po pojawieniu się, a następnie ususzyć i stosować jako herbatę / 123RF/PICSEL

Lipa zakwita pod koniec czerwca. Jej kwiaty należy zebrać tuż po pojawieniu się, a następnie ususzyć i w sezonie jesienno-zimowym stosować jako herbatę zwalczającą przeziębienia. Łącząc kwiaty lipy z miodem naturalnym lub sokiem z cytryny możemy przyrządzić zdrowotny syrop, który:

poprawi naszą odporność

będzie działał uspokajająco

wspomoże walkę z chorobami poprzez działanie napotne

Rumianek - zbierz nim przekwitnie

Rumianek to ziele tak pospolite, że zapewne nie trzeba go nikomu przedstawiać. Powinno zbierać się je w maju i w czerwcu, nim przekwitnie. Rumianek z łatwością można znaleźć na łąkach i wiejskich polach oraz drogach oddalonych od zanieczyszczonych miast. Należy zebrać go w całych łodygach i suszyć jako bukiety podwieszone w zacienionym miejscu. Z zasuszonych kwiatów można robić maści oraz napary o właściwościach uspokajających, oraz pozytywnie wpływających na kondycję skóry. Jeśli posiadasz wannę, możesz też od czasu do czasu wziąć kąpiel w rumianku, to ukoi całe ciało, odpręży mięśnie i pomoże zaleczyć się zadrapaniom oraz płytkim ranom.

Zdjęcie Rumianek działa dwutorowo: Łagodzi stres i jego objawy ze strony układu trawiennego / 123RF/PICSEL

Na te zioła warto zawrócić uwagę w czerwcu - pokrzywa

Tak naprawdę czerwiec to już ostatni moment na zbieranie pokrzyw. Najlepiej wybrać się po nie w kwietniu lub maju, zanim zakwitną. Pokrzywa to roślina bogata:

w żelazo i magnez

witaminy C, E i K

Dzięki tym składnikom pomoże na trądzik, anemię oraz wypadające włosy. Pokrzywę suszy się na leżąco w zacienionym miejscu. Z suchych liści najlepiej zrobić proszek, który należy dodawać w małych ilościach do szklanki wody. Z pokrzywy można także robić napary wspierające odporność lub przepłukiwać nimi skalp oraz wcierać je w niego, aby wzmocnić cebulki i przyspieszyć porost włosów.

Mięta - sięgaj po nią w upalne dni

Miętę warto zbierać zarówno dziką jak i pieprzową. Wypicie naparu z mięty pomoże przy dolegliwościach trawiennych, bólach mięśniowych oraz walce z wirusami. Ponadto herbata z mięty chłodzi organizm, dlatego warto sięgnąć po nią w upalne dni.