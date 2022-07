Ukąszenia komarów to powszechna przypadłość, która dopada nas każdego lata. Wyjazd do lasu czy nad wodę zawsze owocuje swędzącymi, czerwonymi obrzękami. Istnieją jednak sprawdzone receptury, które stosowały już nasze babcie, aby ochronić siebie i naszych bliskich przed małymi krwiopijcami.

Spis treści: 01 Spray na komary - dlaczego jest nam potrzebny?

02 Spray na komary oraz inne zabezpieczenia

03 Spray na komary domowej roboty - zdradzamy recepturę

Spray na komary - dlaczego jest nam potrzebny?

Istnieje wiele powodów, dla których komary lgną do ciebie bardziej niż do innych. Najbardziej przyciąga komary grupa krwi 0 Rh+. Możesz łatwo zauważyć, że w grupie znajomych to właśnie osoby z tą grupą są zawsze najbardziej pogryzione przez komary. Szczególnie im zalecamy stosowanie preparatów odstraszających te uciążliwe owady.

Reklama

Sprawdź również: Leśnicy zdradzają sposoby na komary. Skuteczne i tanie!

Komary potrafią wyczuć ofiarę nawet z 15 metrów. Ich uwagę przyciągają osoby o podwyższonej temperaturze ciała oraz spocone, o co nie trudno w lecie. W naszym pocie zawarte są takie związki jak amoniak oraz kwas mlekowy - ich zapachy przyciągają komary, przez co po wysiłku fizycznym możemy zauważyć, że wokół nas zaroiło się od owadów.

Zdjęcie Komary najbardziej przyciąga grupa krwi 0 Rh+ / Picsel / 123RF/PICSEL

Spray na komary oraz inne zabezpieczenia

Istnieje kilka możliwości ochrony przed komarami. Najbardziej powszechną techniką stosowaną w domach są olejki zawierające związki chemiczne szkodliwe dla komarów, które wpina się do gniazdka a urządzenie nagrzewa się i rozprowadza preparat po pomieszczeniu. Należy pamiętać, że stosując tego rodzaju trutki należy zadbać o wentylację - na noc dobrze jest zostawić uchylone okno, dzięki czemu preparat nie wpłynie negatywnie na nasze zdrowie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak pozbyć się z domu komarów? Genialny sposób, który zawsze działa Interia DIY

Podobnie działają także specjalne świece na komary. Przy ich stosowaniu również należy pamiętać o wentylacji pomieszczenia. Jeśli jednak nie chcemy truć owadów, możemy zamontować w oknie drobną siatkę, nazywaną moskitierą. Można kupić rulon i samemu dopasować wielkość lub w sklepie ogrodniczym poprosić o wykonanie odpowiedniej ramki na zamówienie. Dobrym pomysłem jest też zasadzenie w ogrodzie oraz na balkonie pelargonii lub innych roślin, których zapach odstrasza komary.

Polecamy: Ukąszenia komarów - czym leczyć i jak się zabezpieczać?

Spray na komary domowej roboty - zdradzamy recepturę

Jedną z roślin odstraszających komary jest lawenda. Dzięki silnemu aromatowi, jaki roztacza, jest w stanie ochronić nas przed ukąszeniami komarów. Proponujemy zatem przygotować spray, dzięki któremu komary będą omijać nas szerokim łukiem.

Do przygotowania preparatu potrzebujemy olejku lawendowego. W naczyniu odmierzamy blisko 40 kropel olejku a następnie dodajemy 100 ml wody destylowanej. Intensywnie mieszamy do połączenia składników, preparat przelewamy do buteleczki z atomizerem. Można także stosować sposób naszych babć i delikatnie wcierać olejek lawendowy w skórę. Najlepiej nakładać go na miejsca, z których będzie najskuteczniej emanował swoją woń - wetrzyj jego odrobinę w szyję oraz nadgarstki. Jeśli jesteś w sukience lub krótkich spodenkach natrzyj także zgięcia kolan, aby uchronić przed pogryzieniami także nogi.

Zobacz także: Cierpisz na bezsenność? Te sposoby pomogą ci zasnąć

Zdjęcie Olejek lawendowy ma działanie aromaterapeutyczne. Łagodzi bóle mięśni i nerwobóle, jest rekomendowany dla borykających się z depresją i stanami lękowymi oraz problemami ze snem / 123RF/PICSEL

Spray na komary można stosować także bezpośrednio na pościel. Kilka psiknięć nad kołdrą i po jednym na poduszkę wystarczająco zabezpieczy cię w nocy. Preparat, oprócz odstraszającego działania na komary, przyniesie również korzyści w postaci wyciszenia oraz ukojenia nerwów. Dzieje się tak, ponieważ olejek lawendowy ma działanie aromaterapeutyczne.